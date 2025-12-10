La Aemet avisa: bajan las temperaturas y regresan las lluvias 3 días a Málaga con un 100% de probabilidad

Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Las lluvias vuelven a Málaga. La segunda semana de este mes de diciembre va a estar pasada por agua con 3 jornadas de precipitaciones, donde la probabilidad puede llegar hasta el 100% en algunos puntos del interior.

La llegada de estas precipitaciones llega, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, por la llegada de un frente atlántico que afectará a toda la provincia este miércoles y a partir del viernes por el descuelgue de una depresión en altura con flujo de levante.

Así, el experto asegura que este miércoles, pese a que el frente afectará a toda la provincia, las precipitaciones se localizarán en mayor medida en la zona occidental de la provincia y serán moderadas. En el resto de la provincia, serán entre débiles y puntualmente moderadas.

De cara al viernes y sábado, Riesco asegura que "no se descarta que puedan ser localmente intensas". Lo que desconoce son los puntos de la provincia en los que se registrarán mayores cantidades.

Por ahora hay "mucha incertidumbre" sobre cómo serán las lluvias del fin de semana porque "se trata de una situación que puede generar lluvias localmente intensas en diversos puntos de la provincia a partir del viernes y con continuidad en el final de la semana e incluso en los primeros días de la próxima".

Probabilidad de lluvia por municipios

De esta manera, las zonas donde más lluvias podrían llegar a registrarse son las comarcas de Ronda, Antequera y Valle del Guadalhorce. Así, en Ronda, según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad es del 100% los próximos miércoles, viernes y sábado.

Asimismo, en Coín y Álora para este miércoles y el sábado la probabilidad ronda el 80% y para el viernes el 100%. En Antequera la probabilidad de lluvia de esta semana oscila entre el 80% y el 95% para los tres días mencionados.

En la costa, también podrán registrarse precipitaciones, pero dependiendo de la localidad y el día, la probabilidad varía. Así, en Rincón de la Victoria para este miércoles la probabilidad es del 50%, el jueves será del 100% y el sábado del 80%.

En Marbella, tanto el miércoles como el sábado la probabilidad rondará entre el 80% y el 90% y el viernes del 100%. En la capital, para el miércoles hay un 60% de lluvia, un 100% el viernes y un 75% el sábado.

En cuanto a las temperaturas, oscilarán durante toda la semana, tanto en el interior como en la costa, entre los 7 grados de mínima y los 19 grados de máxima.