Rescatan a una persona enriscada en el Pico Jabalcuza en Alhaurín de la Torre: quería ver el amanecer en la cima

La cima del monte Jabalcuza es escarpada y está pelada.

Las claves nuevo Generado con IA Una persona quedó enriscada en el Pico Jabalcuza, en Alhaurín de la Torre, al intentar ver el amanecer en la cima. El suceso ocurrió sobre las 05:40 horas, momento en el que la persona atrapada contactó con el 112. El Grupo de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil realizó el rescate y acompañó a la víctima hasta su vehículo. No fue necesaria asistencia sanitaria tras el rescate, según informó la Guardia Civil.

Una persona ha tenido que ser rescatada este miércoles por el Grupo de Intervención en Montaña (Greim), con base en Álora, tras haber quedado enriscada en el Pico Jabalcuza, en Alhaurín de la Torre, según ha informado la Guardia Civil.

El suceso ha tenido lugar sobre las 05.40 horas cuando esta persona pretendía subir al pico para ver amanecer. Al verse atrapada, llamó al 112, que alertó a la Guardia Civil.

De inmediato, fue activado el Greim, que con las coordenadas que había aportado la víctima, lograron su rescate procediendo a acompañarla durante el descenso hasta el lugar donde tenía su vehículo.

Por último, desde la Guardia Civil han informado de que no fue necesaria asistencia sanitaria.