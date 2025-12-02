Nueva agresión sexual en grupo en la provincia de Málaga: dos detenidos por violar a una chica y abandonarla en la playa

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA Dos hombres han sido detenidos en Manilva (Málaga) por presunta agresión sexual en grupo a una mujer, a la que abandonaron desnuda y semiconsciente en una playa. La víctima denunció los hechos tras recibir asistencia médica, señalando que no prestó consentimiento y podría haber sido sometida a sumisión química. Otras dos personas han sido arrestadas por presunto delito de encubrimiento y se han decretado medidas de protección para la víctima. En un caso aparte, tres jóvenes han sido detenidos en Málaga por una presunta agresión sexual grupal cometida el 3 de octubre; han ingresado en prisión provisional.

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a dos hombres por su presunta implicación en una agresión sexual cometida en grupo contra una mujer en una playa de Sabinillas, en Manilva. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre, cuando la víctima acudió al cuartel de la Guardia Civil de Manilva para denunciar que se había despertado desnuda y semiconsciente en la playa, con claros signos de haber sufrido una agresión sexual.

Debido a la gravedad del caso, agentes del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Málaga se desplazaron al lugar para asistir a la víctima. Cuando los agentes llegaron, la mujer se encontraba bloqueada y en un fuerte estado de nerviosismo y ansiedad. Tras ser calmada, fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.

Después de ser asistida, la mujer formalizó la denuncia, que se añadió a las gestiones y declaraciones que ya habían recabado los investigadores. Según las diligencias, la víctima no prestó consentimiento en la relación sexual y se encontraba en situación de vulnerabilidad debido a una posible sumisión química.

El análisis exhaustivo de la información permitió a los agentes identificar a dos varones presuntamente implicados. Con autorización judicial, se practicaron registros en sus domicilios, donde se halló la ropa que ambos vestían el día de los hechos. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de agresión sexual.

Además, otras dos personas fueron arrestadas por un presunto delito de encubrimiento.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó medidas de protección para la víctima.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo EMUME de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona.

Otros tres detenidos

La Policía Nacional detuvo el pasado 27 de noviembre también en Málaga a tres hombres, de entre 18 y 19 años, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años. Los tres presuntos agresores son de nacionalidad española.

De acuerdo con la información oficial aportada por el Cuerpo Nacional de Policía, la presunta agresión sexual tuvo lugar en la madrugada del pasado día 3 de octubre, en un descampado utilizado como parking de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña.

Las fuentes oficiales añaden que la víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca. En un momento de la noche, la joven salió del establecimiento con el chico que acababa de conocer y, seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la calle, otros dos varones, amigos del anterior.

Siempre según la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la perjudicada recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser muy compleja.

Numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los responsables, que fueron localizados el pasado jueves en sus respectivos domicilios.

Los tres investigados, que fueron puestos a disposición judicial el viernes 28 de noviembre, han ingresado provisionalmente en prisión por orden de la autoridad judicial.