La Aemet activa un aviso amarillo en Málaga este jueves por vientos de hasta 60 km/h y olas de 2 a 3 metros

Una persona cubierta con la capucha de su abrigo por el frío, en una imagen de archivo.

El frío ha llegado para quedarse y esta semana viene acompañado de fuertes rachas de viento y oleaje. Tal es la situación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar un aviso amarillo en la Axarquía este jueves.

La alerta se activará en la Axarquía el próximo jueves a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas.

Los motivos, según la Aemet, son que se prevén vientos del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), acompañados de olas de 2 a 3 metros.

Asimismo, en la comarca para ese día se esperan temperaturas que oscilan entre los 9 grados de mínima y los 22 de máxima.

Además, la Aemet sostiene que podrían producirse leves precipitaciones en municipios como Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, donde la probabilidad de lluvia es del 65%.

Para Málaga capital, no se prevén precipitaciones y las temperaturas rondarán de los 11 a los 20 grados. Al igual que en Marbella, donde los mercurios marcarán los 9 de mínima y los 21 de máxima.

En el interior de la provincia, en Coín y Álora no se esperan precipitaciones, pero sí unas temperaturas que irán de 6 a los 20 grados.

En cambio, en Ronda y Antequera, la probabilidad de lluvia asciende hasta el 80% en el primer municipio y al 90% en el segundo. En cuanto a las temperaturas, en Ronda oscilarán entre los 4 y los 12 grados y en Antequera irán de los 4 grados de mínima a los 13 de máxima.