Tres detenidos en Málaga por una presunta agresión sexual grupal a una joven de 18 años

La Policía Nacional detuvo el pasado 27 de noviembre en Málaga a tres hombres, de entre 18 y 19 años, por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años.

De acuerdo con la información oficial aportada por el Cuerpo Nacional de Policía, la presunta agresión sexual tuvo lugar en la madrugada del pasado día 3 de octubre, en un descampado utilizado como parking de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña.

Las fuentes oficiales añaden que la víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca.

En un momento de la noche, la joven salió del establecimiento con el chico que acababa de conocer y, seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la calle, otros dos varones, amigos del anterior.

Siempre según la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la perjudicada recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser muy compleja.

Numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los responsables, que fueron localizados el pasado jueves en sus respectivos domicilios.

Los investigados fueron puestos a disposición judicial el viernes 28 de noviembre. De los hechos conoce el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga.