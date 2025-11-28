Detenido el autor del crimen de Juan Francisco en Yunquera: este vecino, de 63 años, apareció con el cuello cortado

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años por su presunta implicación en el asesinato de Juan Francisco, un vecino de 63 años de Yunquera hallado con el cuello cortado. El arrestado es una persona muy conocida en la localidad y la investigación ha hallado restos de sangre en su vivienda, aunque aún no se ha localizado el arma del crimen. La víctima, que padecía esclerosis múltiple, vivía sola y solo abría la puerta a personas conocidas, según ha relatado un amigo cercano. El caso ha generado tensión en el pueblo, con familiares y allegados pidiendo respeto y discreción tras la detención y la cobertura mediática.

La Guardia Civil ha esclarecido el crimen que tuvo lugar el pasado lunes en la localidad malagueña de Yunquera. Un hombre de 43 años ha sido arrestado por su presunta relación con la muerte de Juan Francisco, un vecino del citado pueblo, de 63.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, aseguraba hace apenas unos días que había "evidencias" de que el hombre, que se llama Juan Francisco, hubiera sido asesinado de forma violenta, con claros indicios de que fuera "degollado".

Concretamente, el cuerpo presentaba un importante corte en el cuello por el que los agentes han detenido a un hombre muy conocido en la localidad que habría acabado con la vida de este vecino. La Guardia Civil registró este jueves su vivienda, pero hasta el momento no ha localizado el arma con el que cometió presuntamente los hechos. No obstante, han localizado evidencias como "restos de sangre" que han llevado a su arresto, según han informado fuentes cercanas al caso.

No ha trascendido hasta el momento el trasfondo del crimen, pero un amigo de la víctima ha aparecido en Cuatro explicando que Juan se dedicaría al menudeo y que estaba convencido de que "no se trataba de un suicidio", sino que había algo más, "le habían cortado el cuello". Además, Juan Francisco, según ha relatado su amigo, tenía esclerosis múltiple. "Dormía en la habitación de al lado de la puerta, te abría con una muleta… Solo abría si reconocía la voz", ha explicado en el programa.

Esta misma mañana, el programa En boca de todos ha vuelto al pueblo para hablar de nuevo con él tras la detención del que él llama como el Pinocho. Así, en mitad de la conexión de esta mañana, una mujer ha hecho acto de presencia dándole a entender al amigo del fallecido que se iba a arrepentir de intervenir en directo.

"Le van a matar por hablar de algo que no debe, está tonto perdido", ha dicho. Así, le ha pasado al reportero un teléfono en el que al otro lado de la línea se encontraba el hijo del hombre asesinado, que ha pedido que se deje el tema de una vez.

"Lo que tenéis que hacer es dejar el tema ya y a este chico dejadlo ya porque se va a buscar una ruina", afirmaba el hijo del fallecido, que ha querido recordar que, detrás de cada víctima hay una familia que sufre y que no quiere que se hable de su padre: "Pido respeto por un hombre que han matado hace dos días", explicaba.

Este testigo y amigo de la víctima, le ha recriminado al hijo de Juan Francisco que no tenía apenas relación con su padre: "Yo hablaba más con tu padre que tú. Eso para empezar", ha afirmado, alegando que si no llega a ser por él, "encuentran a tu padre una semana después".