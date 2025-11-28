Confirman como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos machistas los casos de Concha, en Campillos, y María Victoria, en Rincón de la Victoria, ambos en la provincia de Málaga. María Victoria, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su exmarido, con quien estaba en proceso de separación; no existían denuncias previas ni constaba en el sistema VioGén. Concha, de 25 años, fue presuntamente asfixiada por su expareja sentimental tras romper la relación; ambos figuraban en VioGén por casos anteriores, aunque con expedientes inactivos. Con estos dos crímenes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 asciende a 40 en España y 1.335 desde 2003, según los registros oficiales.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como nuevos asesinatos machistas en la provincia de Málaga los casos de Concha, en Campillos y María Victoria en Rincón de la Victoria, elevando a 40 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.335 desde que existen registros oficiales, en 2003.

María Victoria fue hallada muerta el pasado 22 de noviembre en la casa de su exmarido, que le asestó varias puñaladas. Según explicó Francis Salado hace unos días, María Victoria tenía 60 años y era vecina de la localidad. Estaba en proceso de separación de su presunto asesino, pero como sabía que estaba en depresión solía ir a su casa a visitarle y atenderlo.

Su vida no fue fácil. No tenía hijos y su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico. Además, su padre murió hace poco." Ahora ella ha muerto a manos de su exmarido”, lamentaba el regidor en la plaza Al-Andalus el pasado fin de semana durante la concentración en memoria de la fallecida. No constaba ninguna denuncia previa ni figuraba en el sistema de seguimiento VioGén.

La segunda mujer, de 25 años, Concha, también conocida por sus amigos como 'Barbie', fue asesinada el miércoles 26 de noviembre, también presuntamente a manos de su pareja sentimental, con la que habría roto unos días antes. Tanto la víctima como el supuesto agresor estaban incluidos en VioGén por casos anteriores con exparejas, aunque ambos expedientes permanecían inactivos.

Concha fue asesinada en la vivienda de su padre, donde residía desde hace unos meses. Era tatuadora y maquilladora, labores que compaginaba con su trabajo como camarera. La chica se acababa de sacar el carné de conducir y sus amigos aseguran que era muy risueña y divertida. Su ex la mató el pasado miércoles, al parecer, mediante la asfixia.

Tras la confirmación de estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “condena absoluta” y han trasladado su apoyo a los familiares y allegados de ambas mujeres. Han insistido en la necesidad de reforzar todos los mecanismos institucionales, administrativos y sociales para prevenir nuevas muertes.

El Ministerio recuerda que el 016 atiende de forma gratuita y confidencial las 24 horas del día, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat accesible desde violenciagenero.igualdad.gob.es. El servicio ofrece información, asesoramiento y apoyo en 53 idiomas, además de recursos adaptados a personas con discapacidad.

Ante una emergencia, la recomendación es contactar con el 112 o con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). Si no es posible llamar, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.

Igualdad insiste en que estos recursos no son solo para las víctimas, sino también para cualquier persona que sospeche o conozca un caso de violencia de género. “Es un deber de toda la sociedad”, subrayan.