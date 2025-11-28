Abre el nuevo supermercado Lidl en Alhaurín de la Torre: 3,2 millones, 1.530 metros y 25 empleos directos

La presencia de la cadena de supermercados Lidl en la provincia de Málaga sigue creciendo.

Muestra de ello es que la empresa acaba de abrir un nuevo establecimiento en el municipio de Alhaurín de la Torre. De acuerdo con los datos aportados, se encuentra en el recién inaugurado Parque Comercial Taralpe, situado en la Avenida Finca Taralpe.

Para la ejecución de este proyecto, Lidl ha destinado una inversión de 3,2 millones de euros en obras y equipamiento, empleando a 25 personas. Ello forma parte de su compromiso con el desarrollo económico y el empleo local.

La tienda inicia su actividad este viernes 28 de noviembre y abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 22:00 horas.

Además, durante el mes de diciembre abrirá también los domingos. Dispone de una amplia sala de ventas de 1.530 metros cuadrados, ofreciendo un entorno cómodo y moderno para realizar la compra.

Jesús Toro, director de Operaciones de Lidl en Andalucía, en el centro junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y los profesionales de la nueva tienda.

Para mejorar la experiencia de los usuarios, el recinto incorpora un extenso aparcamiento con 164 plazas, entre las que se incluyen cinco puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos.

El diseño del supermercado responde a estándares de eficiencia energética, destacando la instalación de 535 metros cuadrados de paneles solares en la cubierta, que proporcionan alrededor del 20% de la energía necesaria para su funcionamiento.

También hay otras actuaciones relevantes, como sistemas de iluminación LED y equipos de refrigeración y climatización de bajo consumo, que contribuyen a minimizar significativamente el impacto ambiental del punto de venta.

Este local se convierte en el número 33 de Lidl en la provincia de Málaga. Es el sexto lanzamiento en los últimos cinco años tras las cuatro aperturas en Málaga capital (en el Centro, litoral, El Cónsul y Churriana) y la que tuvo lugar en Benalmádena.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado las nuevas instalaciones de Lidl, acompañado por Jesús Toro, director de Operaciones de Lidl en Andalucía, así como por representantes del Ayuntamiento y de la propia cadena de supermercados.

Aportación a la provincia

Gracias a su actividad en la provincia, donde opera desde 1997, Lidl contribuye con 316,3 millones de euros anuales al PIB provincial, lo que representa el 0,94% del total.

Además, la cadena se ha convertido también en un motor de empleo en la provincia, donde cuenta con la mayor plantilla de empleados directos de toda Andalucía (más de 960 profesionales) y la tercera de España, tras Barcelona y Madrid.

Este peso de la compañía se extiende al conjunto de Andalucía, donde Lidl se ha consolidado como una de las compañías que más contribuyen a la generación de riqueza y empleo en la región con una red de más de 140 establecimientos y más de 3.500 puestos de trabajo directos. Su contribución anual a la economía regional asciende a más de 1.880 millones de euros, es decir, el 1,06 % del PIB andaluz.

En materia de empleo, la cadena sostiene más de 40.000 puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos, equivalentes al 1,18 % de todo el empleo en la comunidad.