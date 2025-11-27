Paso atrás en la ampliación del Aeropuerto de Málaga: Aena desiste del contrato de Project Management de 63,1 millones

Las claves nuevo Generado con IA Aena ha desistido de adjudicar el contrato de Project Management y asistencia técnica para la ampliación del Aeropuerto de Málaga, valorado en 63,1 millones de euros. El contrato incluía la gestión integral de todos los proyectos de ampliación y remodelación, aplicando criterios innovadores como metodología BIM y sostenibilidad certificada BREEAM. Las actuaciones previstas abarcaban la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen, la ampliación de áreas comerciales y VIP, y la mejora del sistema de tratamiento de equipajes. La ampliación forma parte de una inversión global de unos 1.500 millones de euros contemplada en el DORA III, planificado para el periodo 2027-2031.

Paso atrás en uno de los concursos clave para la futura ampliación del Aeropuerto de Málaga.

Mientras sigue viva la licitación para adjudicar el diseño de las nuevas instalaciones, con las que se busca responder a una demanda potencial de 36 millones de pasajeros, Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha paralizado la contratación del cerebro que iba a gestionar y velar por el buen desarrollo de estas obras.

De manera precisa, de acuerdo con la documentación oficial, el organismo ha tomado la decisión de desistir del procedimiento de contratación de los servicios integrales de Project Management y asistencia técnica de la ampliación.

Según los datos originales, este servicio estaba valorado en 63.112.557,57 euros (IVA incluido), siendo el plazo de desarrollo de 60 meses. La resolución tiene fecha del pasado 25 de noviembre.

Queda por ver si esta determinación se ve motivada por razones de carácter técnico o discrepancias en el pliego de condiciones que regía el proceso.

El servicio afectado abarca la gestión y supervisión de todos los proyectos de ampliación y remodelación previstos en el aeropuerto, incluyendo la coordinación de las fases de diseño, ejecución, seguimiento presupuestario y aseguramiento de la calidad.

Y ello mediante la aplicación de metodologías innovadoras de coordinación BIM, sostenibilidad certificada BREEAM y estrictos criterios medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo y la taxonomía de la UE.​​

Alcance y actuaciones previstas

El contrato está dirigido a cubrir cinco grandes bloques de actuación: identificación de necesidades y planificación, redacción de proyectos y validación técnica, proceso de contratación, seguimiento y control de la ejecución, y cierre administrativo de cada fase.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves -permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje -conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves-, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.

La licitación forma parte de una inversión global de unos 1.500 millones de euros, recogida en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará la modernización y ampliación en el periodo 2027-2031.