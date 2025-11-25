“Nos queremos vivas”: más de 1.300 personas salen a la calle en Málaga este 25N contra la violencia machista

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.300 personas se manifestaron en Málaga en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), recorriendo el centro de la ciudad bajo el lema "Nos queremos vivas". Durante la marcha se leyó un manifiesto que denunció el aumento de las violencias machistas, la falta de políticas públicas efectivas y los discursos negacionistas, exigiendo compromiso real de las instituciones. En lo que va de 2025, 39 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista (85 según Feminicidio.net), 5 de ellas en la provincia de Málaga, cuyos nombres fueron recordados en el acto. Las participantes reclamaron mayor transparencia y evaluación del pacto de estado contra la violencia machista y que los fondos se destinen a la prevención, atención y reparación integral de las víctimas y sus familias.

“Ni una menos. Nos queremos vivas”. Alzando la voz para pronunciar esa frase cientos de malagueñas salían a recorrer las calles del centro de Málaga capital este martes a las 19.30 horas por el 25-N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Madres e hijas, amigas y hermanas. Todas, pancarta en mano, han llevado a cabo su “lucha, cueste lo que cueste” porque ni el frío ni el viento ha podido frenar esta manifestación en la que han participado unas 1.300 personas, según la Policía Nacional.

La plaza de la Merced, Alcazabilla, calle Císter, la plaza del Obispo, Molina Larios, plaza de la Marina y calle Larios han sido las zonas que la manifestación ha recorrido para llegar alrededor de las 20.45 horas a la plaza de la Constitución para leer el manifiesto en el que han nombrado una a una a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista este año.

“Volvemos a salir a la calle para denunciar la falta de implementación de políticas públicas firmes y reales incluido el nuevo pacto de estado contra la violencia machista, el aumento de todas las formas de violencias machistas y los discursos negacionistas de las mismas”, han asegurado en el manifiesto que han leído en la plaza de la Constitución.

Además han señalado que “las cifras de violencia contra las mujeres, son intolerables en democracia, como también lo

son la normalización de la violencia estructural que sufrimos diariamente solo por ser mujeres

y que rechazamos”.

Una de las pancartas de la manifestación. Paula Tejada

Ante esta situación han incidido en que están “hartas y llamamos a todas las instituciones y a los varones a actuar y cambiar ya”.

En lo que llevamos de 2025, según cifras oficiales, 39 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres, 85 según Feminicidio.net.

La lista de mujeres víctimas de la violencia machista desde que hay registros. Paula Tejada

De estas, 5 han sido asesinadas en la provincia de Málaga: Catalina (Lina) Guillén Balbuena, 49 años (Benalmádena); Pilar Amaya, 50 años (Marbella); Zunilda Hoyos, 43 años (Fuengirola); Eva, sin apellido conocido, 83 años (Marbella); María Victoria, 60 años en Rincón de la Victoria.

Entre sus exigencias este 25-N se encuentra “un compromiso político real de todas las administraciones públicas, para combatir las desigualdades estructurales enraizadas en la sociedad, origen y causa de las violencias machistas”.

Al igual que piden “el seguimiento, transparencia y evaluación del pacto de estado contra la violencia machista, asegurando que sus fondos se dirijan a la prevención, atención y reparación integral de las mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia”.