Cinco nombres que Málaga no olvida: Lina, Pilar, Zunilda, Eva y Mª Victoria, las asesinadas por violencia machista

El 25 de noviembre llega cada año cargado de minutos de silencio, lazos morados y mensajes institucionales. Pero antes de cualquier discurso, hay cinco nombres que Málaga no puede permitirse olvidar. Cinco vidas que se han apagado en lo que va de 2025. Cinco historias distintas atravesadas por la misma raíz: la violencia que algunos hombres ejercen sobre las mujeres hasta arrebatarles la vida.

Lina en Benalmádena. Pilar en Marbella. Zunilda en Fuengirola. Eva en Marbella. María Victoria en Rincón de la Victoria. Cinco asesinatos machistas que estremecieron a la provincia cuando sucedieron y que en una fecha tan especial se recuerdan con el ánimo de que no se repitan jamás.

Cada una de ellas tenía una historia, una voz, una vida que merecía seguir siendo vivida. Este reportaje reconstruye quiénes eran, qué las rodeaba y cómo fue cada crimen, pero también cómo respondió su entorno, sus familias y una sociedad que cada vez se pregunta más qué se pudo haber hecho antes.

LINA - 48 AÑOS - BENALMÁDENA

Lina tenía 48 años y una fortaleza silenciosa que la definía. Sus vecinos la describían como una mujer muy amable, buena persona y buscavidas. Criaba sola a cuatro hijos, tres de ellos menores, a los que llamaba sus soles. No tenía una economía holgada y arrastraba dificultades tras haberle sido denegado el Ingreso Mínimo Vital. Pese a ello, se volcaba en la vida pastoral y en ayudar siempre que podía.

Su pareja, Augustine, un hombre de 42 años, acabó con su vida el 9 de febrero en Benalmádena Pueblo. La estranguló y después prendió fuego a la vivienda donde convivían con su cuerpo dentro. Él mismo llamó al 112 para alertar del incendio sin confesar que era su casa. Minutos antes vecinos, habían avisado de una pelea en la misma calle.

Cuando los Bomberos apagaron las llamas encontraron el cadáver de Lina con signos de violencia. Tres de sus hijos habían visto todo. El mayor de los pequeños señaló al padre como autor del crimen. Ella constaba en VioGén por hechos anteriores, aunque el caso estaba inactivo.

En redes sociales, Lina aparecía en sus últimas instantáneas feliz, con sus hijos, sonriendo y tratando de vivir con dignidad pese a las dificultades que la vida le ponía por delante. Esa huella digital fue lo único que sobrevivió a un crimen que la familia describe como una verdadera pesadilla.

PILAR - 50 AÑOS - MARBELLA

Pilar Amaya tenía 50 años. No tenía hijos ni una red sólida de apoyo. Vivía con su pareja, un hombre búlgaro de 47 años, dentro de un coche estacionado en un descampado de Las Chapas, en Marbella. Ambos subsistían como aparcacoches. Ella carecía de domicilio y arrastraba una situación de precariedad extrema.

El 9 de junio, una vigilante de seguridad encontró su cuerpo en ese mismo descampado. Estaba lleno de hematomas y heridas visibles. Había sido asesinada a golpes. El agresor huyó, pero horas después se presentó en dependencias policiales y confesó los hechos.

Los trabajadores de la gasolinera cercana, donde ambos se aseaban, vivirán por siempre marcados por el impacto de aquella mañana. La Policía confirmó que el crimen se cometió a golpes en aquel solar abandonado y que, a diferencia del caso de Lina, no existían denuncias previas ni constaban en el sistema VioGén.

Zunilda Hoyos, conocida como Zuny o Amy Musclefit, era una mujer que se esculpió a sí misma. Colombiana, de 43 años, era atleta profesional de culturismo, creadora de contenido sexual, modelo... Era carisma, independencia, fuerza y disciplina. Contaba con miles de seguidores en las redes, pero nadie imaginaba que estaba atrapada en una relación insana.

Viajó a Málaga el 14 de junio para acompañar a su marido, Jarrod, en una operación de rodilla. Dos días después, dejó de dar señales de vida. Su familia, desde Colombia, comenzó a sospechar cuando él eliminó sus redes y apareció en el perfil de ella un mensaje agresivo que nadie reconocía como suyo.

El 19 de junio la Policía encontró a Zunilda muerta en un apartamento de Higuerón West, en Fuengirola. La habían golpeado con un martillo. Jarrod se suicidó en el baño con un arma blanca.

La familia afirmó que Zunilda sí estaba intentando separarse. Les había confesado episodios de agresividad, pero nunca los denunció. Tenía planeado competir en Portugal pocos días después de su muerte y luego volver a Colombia a empezar de cero habiéndose divorciado de Jarrod.

Su muerte impactó a todo el entorno deportivo. Su entrenador se quedó sin palabras cuando conoció su fallecimiento, ya que la definía como una de las diez mejores deportistas del mundo en su especialidad. Estaba en el mejor punto de su carrera deportiva. Fue la tercera víctima mortal por violencia machista en Málaga en 2025.

EVA - 83 AÑOS - MARBELLA

Eva murió acuchillada el 3 de octubre en su chalé de la urbanización Ciudad de los Periodistas, en Marbella. Tenía 83 años. Su pareja, de 84, fue detenido como presunto autor del crimen a cuchilladas. No había denuncias previas ni constaban en VioGén.

La Policía Científica precintó la vivienda y se inició una investigación para determinar si se trataba de violencia de género. Días después, Instituciones Penitenciarias informó de que el presunto agresor había muerto repentinamente en la cárcel de Alhaurín de la Torre. No había médicos ese día. Funcionarios y enfermería intentaron reanimarlo sin éxito.

El caso de Eva abrió también un debate sobre la precariedad sanitaria en las prisiones españolas. La Delegación del Gobierno confirmó el crimen como violencia de género. Ella pasó a ser la cuarta víctima del año en Málaga.

MARÍA VICTORIA - 60 AÑOS - RINCÓN DE LA VICTORIA

Y la última asesinada en Málaga ha sido María Victoria, una agradable mujer de 60 años, vecina de toda la vida de Rincón de la Victoria, que este sábado pasado perdía la vida a manos de su exmarido. La mató a puñaladas. Venía de un origen humilde y su vida no fue especialmente sencilla. Perdió a su hermano en un accidente de tráfico con apenas 22 años y recientemente había perdido a su padre. Pese a estar en proceso de divorcio, esta administrativa seguía atendiendo a quien fuera su marido, que estaba pasando una importante depresión. Por eso María Victoria estaba en la casa donde ambos habían vivido durante años cuando el que fue el amor de su vida la mató a puñaladas.

La pareja estaba en proceso de separación, pero su relación no era mala. No estaba registrada en el Sistema Viogén y no había presentado denuncias previas hacia su expareja. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado y, según fuentes consultadas, los actos en recuerdo de la víctima han estado llenos hasta la bandera, lo que confirma que la mujer era muy conocida en su pueblo.

Lina, en febrero. Pilar, en junio. Zunilda, también en junio. Eva, en octubre. María Victoria, en noviembre. Cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Málaga en 2025. Cinco perfiles distintos: una madre luchadora, una mujer invisible atrapada por la pobreza, una deportista admirada en medio mundo, una anciana en el silencio de su propia casa y una administrativa a la que la empatía le salía a raudales.

Cinco historias que desmontan cualquier estereotipo. La violencia machista no entiende de edad, clase social, nacionalidad ni apariencia.