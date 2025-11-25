Investigan una denuncia contra un profesor de Religión de Cártama por presuntos abusos sexuales

Las claves nuevo Generado con IA Un profesor de Religión del CEIP El Sexmo de Cártama está siendo investigado por presuntos abusos sexuales, tras la denuncia de varias familias. La dirección del centro fue informada del caso en una reunión con las familias, quienes comunicaron su decisión de denunciar al docente. La Guardia Civil tomó declaración a las partes implicadas y la investigación está en curso, siguiendo las instrucciones de las autoridades educativas y policiales. El caso salió a la luz cuando una alumna relató en casa que el profesor realizaba supuestos tocamientos, acompañados de pequeños regalos, usando un peluche en clase.

Un grupo de familias ha denunciado por un presunto caso de abusos sexuales a un maestro infantil del CEIP El Sexmo de Cártama que impartía la materia de Religión. Los agentes han tomado declaración a ambas partes, sin que por el momento se haya producido ninguna actuación más, a la espera del avance de la investigación.



Desde la Delegación Territorial de Educación, perteneciente a la Junta de Andalucía han señalado al respecto que, tal y como se recoge en el informe del Servicio de Inspección, la dirección del centro tuvo conocimiento del caso "a partir de las informaciones trasladadas por las familias en el transcurso de una reunión", en la que estas comunicaron su decisión de denunciar al maestro presuntamente implicado.

Puesto en conocimiento de la Inspección, y tras constatar que la denuncia ya había sido interpuesta, desde este servicio se arbitró las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores, sin que llegasen a aplicarse en tanto que, al día siguiente y antes del comienzo de la jornada escolar, la Guardia Civil actuó de inmediato una vez efectuada la denuncia.

Desde ese momento, la dirección del centro ha actuado conforme a "las instrucciones dadas por los agentes de la Guardia Civil", han informado desde la Junta de Andalucía. El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial dio traslado a la Inspección General de la Consejería, encargada de comunicar el caso al Ministerio de Educación, administración competente para el establecimiento de las medidas disciplinarias del profesorado de Religión de la etapa de Primaria.

Desde la Guardia Civil, solo confirman a EL ESPAÑOL de Málaga la apertura de la investigación sobre este maestro. Según el testimonio que uno de los padres ha trasladado al diario Málaga Hoy, el caso salió a la luz a final de octubre, cuando una niña llegó a casa y aludió a un peluche que utilizaba el docente, tras lo que explicó actuaciones del maestro que incluirían tocamientos a cambios de pequeños regalos.