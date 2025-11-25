Hallan el cadáver de un hombre en Yunquera (Málaga): todo apunta a una muerte violenta

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 60 años ha sido hallado este lunes en una vivienda de la localidad malagueña de Yunquera y todo apunta a que podría tratarse de una muerte violenta.

Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, cuerpo que está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido.

En principio, según estas fuentes, aunque habrá que esperar al resultado de la autopsia por parte del forense.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.