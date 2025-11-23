El baipás de Almodóvar, a un año de revolucionar los trenes AVE entre Málaga, Sevilla y Granada

La obra del baipás de Almodóvar del Río (Córdoba), llamada a revolucionar la circulación de los trenes de alta velocidad entre Málaga, Sevilla y Granada, entra en su etapa definitiva.

Lo hace marcado por un descalabro continuo en cada una de las fechas que se han puesto sobre la mesa.

Muestra de ello es que pasan ya más de ocho años y medio desde que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló el plan de su Ejecutivo de impulsar una infraestructura barata como alternativa a la posible construcción de un nuevo trazado ferroviario entre Málaga y Sevilla.

ferroviario-almodovar_1

Un proyecto que fue abandonado por la Junta de Andalucía, que tras asumir el compromiso de unir por alta velocidad todas las capitales andaluzas, dio marcha atrás ante el elevado coste de la intervención.

Desde ese momento, una eternidad que toca a su fin. En concreto, si se cumplen las previsiones actualizadas, será en la parte final de 2026 cuando la operación quedará completada, abriendo de par en par la puerta a poder viajar entre la capital de la Costa del Sol y la ciudad hispalense con un ahorro de 20 minutos,

Sobre este particular, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) vienen insistiendo desde hace meses que el grueso de la obra "está finalizado".

El escollo se relaciona con la instalación de la señalización, que depende de la obra principal de señalización que se desarrolla en la Línea de Alta Velocidad Madrid -Sevilla para la instalación del ERTMS.

Más allá del montaje de vías y catenarias, el baipás precisa la instalación completa de sistemas de control, mando y señalización ferroviaria, así como la homologación final por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Este proceso se prolongará durante todo 2025, siendo el último requisito antes de su explotación comercial.

El nuevo ramal, de 1,7 kilómetros, conecta directamente el punto kilométrico 364 de la LAV Madrid-Sevilla con el kilómetro 5 de la Córdoba-Málaga, evitando la parada en Córdoba y acortando hasta 20 minutos el trayecto entre las principales ciudades andaluzas.

ferroviario-almodovar_2

La obra ha supuesto inversiones cercanas a los 31 millones de euros e implicará la optimización de servicios AVE y Avant en la región, incluyendo operaciones de empresas alternativas a Renfe.​

El Ministerio de Transportes y Adif destacan la relevancia del baipás de Almodóvar, elegido frente a la construcción de una nueva línea AVE Málaga-Sevilla por su coste y plazos, y constituye el eje más eficiente para mejorar la conectividad sin saturar el entorno de Córdoba ni la infraestructura convencional de Villarrubia.​

Llegado el momento, será uno de los grandes avances en el mapa de alta velocidad andaluz desde la apertura de las líneas AVE hacia Málaga y Granada.

Esta infraestructura acercará las capitales del sur, facilitará la movilidad empresarial y turística, y consolidará la interoperabilidad de los servicios ferroviarios de nueva generación.