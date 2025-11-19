Muere un hombre de 74 años en Coín al sufrir un accidente con su tractor

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil.

Un hombre de 74 años ha muerto este miércoles en el municipio de Coín al sufrir un accidente con un tractor.

El triste suceso ha ocurrido unos minutos antes de las 16:00 cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada de alerta.

La víctima estaba atrapada en el tractor después de que éste volcara en una finca. Hacia el lugar se han desplazado personal sanitario, bomberos, guardias civiles y policías locales de Coín, pero no han podido hacer nada para salvar su vida.

Según informan desde el 112, se activó el protocolo judicial y se informó a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para investigar las responsabilidades que hubiera en el caso.