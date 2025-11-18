El paso de la borrasca Claudia por Málaga: deja entre 50 y 160 litros y dan un respiro a los cultivos de otoño

Un grupo de personas bajo la lluvia en la plaza de la Constitución de Málaga. Paula Tejada

El campo malagueño ha recibido las lluvias traídas por la borrasca Claudia con los brazos abiertos, pero con un poco de reticencia porque en unas zonas llueve más que en otras, por lo que la humedad de la tierra es diferente.

Las precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia de Málaga han supuesto un alivio significativo para el sector agrario, según han indicado desde Asaja Málaga. Esta agua está “contribuyendo a mejorar las condiciones del suelo y favoreciendo el desarrollo de los cultivos”.

Así, los acumulados registrados van desde los 50 y 60 litros por metro cuadrado en las zonas donde menos ha llovido y hasta los 160 litros en los municipios donde más precipitaciones se han registrado.

Cabe señalar que las precipitaciones se han observado tanto en municipios del interior de la provincia como de la costa, manteniendo a la provincia de Málaga en aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas desde el jueves y hasta este lunes.

Estas lluvias han conseguido incrementar en gran medida la humedad del terreno, lo que beneficia especialmente a los cultivos de secano como el olivar, el almendro y la vid, así como a los pastos y forrajes destinados al ganado.

Por su parte, la aceituna de mesa no se ha podido beneficiar de estas precipitaciones, mientras que la aceituna destinada a molino se verá claramente favorecida por esta recuperación de humedad.

Del mismo modo, los cultivos herbáceos, tanto los ya sembrados como los que están pendientes de siembra, afrontan ahora una perspectiva mucho más prometedora.

Para la ganadería, la situación es igualmente positiva, ya que la mejora de los pastos permitirá incrementar la disponibilidad de alimento natural, reduciendo costes y favoreciendo el bienestar animal.

En este sentido, desde Asaja Málaga aseguran que reciben con “optimismo” estas precipitaciones, ya que han llegado “en un momento clave para los cultivos de otoño e invierno”.

Asimismo, inciden en que es importante “avanzar en la construcción y mejora de infraestructuras hídricas que permitan almacenar y gestionar el agua de forma eficiente”.

Por ello exigen “soluciones que garanticen el abastecimiento durante todo el año, ya que el agua es un elemento estratégico que fija población en el territorio y favorece la incorporación de mano de obra al sector”.

Por su parte, Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga, sostiene que estas lluvias están siendo muy positivas para el campo y espera que se repitan durante los próximos meses para que los agricultores no tengan que solicitar un riego de emergencia para sacar adelante sus cultivos.