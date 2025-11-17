La borrasca Claudia se despide de Málaga con intensidad: caen más de 16 litros en una hora en Algarrobo

Una mujer protegiéndose de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo. Paula Tejada

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia deja lluvias intensas en Málaga, registrándose más de 16 litros por metro cuadrado en una hora en Algarrobo. La alerta amarilla de Aemet estuvo vigente en la Axarquía desde las 13:00 hasta las 16:00 horas por riesgo de fuertes precipitaciones. En total, este lunes se acumularon 28,6 litros por metro cuadrado en Algarrobo y también se registraron lluvias destacadas en Nerja, Vélez-Málaga, Torre del Mar, Ojén, Torrox, Benamargosa y Alcaucín. El EDAR de Torre del Mar fue uno de los puntos con mayor acumulación de agua, con 15,1 litros por metro cuadrado durante la jornada.

La borrasca Claudia está dando sus últimos coletazos en la provincia de Málaga con intensidad. La alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Axarquía ya avisaba de que en la zona se iban a producir fuertes precipitaciones y así ha sido. En Algarrobo se han registrado más de 16 litros por metro cuadrado en una hora.

De acuerdo con la información recogida en la web de la Aemet, el aviso amarillo por fuertes lluvias ha estado vigente desde las 13:00 horas de este lunes hasta las 16:00 horas. Así, estimaban que se podían producir precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Las previsiones se han cumplido. En Algarrobo, según los datos recogidos por la Aemet, entre las 13.00 y las 14.00 horas han caído en Algarrobo 16,8 litros por metro cuadrado.

En esa hora se han concentrado la gran mayoría de las lluvias registradas en la jornada, pero en total este lunes el acumulado es de 28,6 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, en Nerja, según la Aemet, han caído 18 litros por metro cuadrado este lunes y en Vélez-Málaga 8,4 litros.

Ojén, Torre del Mar, Torrox, Benamargosa y Alcaucín son otros puntos de la provincia donde también se han registrado precipitaciones este lunes, según la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

En el EDAR de Torre del Mar es donde más agua se ha contabilizado: 15,1 litros por metro cuadrado. En el caso de Ojén han sido 14,4 litros; en Torrox 11 litros; en el río Benamargosa 11,9 litros y en Alcaucín 10,6 litros.