La Aemet advierte de fuertes lluvias en el entorno de Vélez-Málaga: pueden caer hasta 15 litros en una hora

Mapa de la Aemet de los avisos por fuertes lluvias en Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en la comarca de la Axarquía. El aviso estará vigente desde las 13:00 hasta las 16:00 horas de este lunes. Se prevén precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el entorno de Vélez-Málaga.

Cuando parecía que la borrasca Claudia empezaba su particular despedida de la provincia de Málaga, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en la comarca de la Axarquía.

De acuerdo con la información recogida en la web del organismo público, el aviso está vigente desde las 13:00 horas de este lunes hasta las 16:00 horas.

En este intervalo, se pueden producir precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora. De manera precisa, Aemet señala que las lluvias pueden concentrarse principalmente en el entorno de Vélez-Málaga.