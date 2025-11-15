La borrasca Claudia se intensifica esta tarde en Málaga: la Aemet espera hasta 20 litros en solo una hora

Un grupo de personas caminan protegidas de la lluvia en Málaga. EFE/ María Alonso

Toda la provincia de Málaga sigue bajo los efectos de la borrasca Claudia, que desde este viernes viene dejando lluvias persistentes.

Aunque los aguaceros son continuos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que ganen en intensidad a partir de las 18:00 horas en toda la geografía malagueña.

Atendiendo a la información recogida en su web, el organismo estatal tiene activo el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado entre las 18:00 horas y las 04:00 horas de la madrugada de este domingo.

Esta previsión afecta a las comarcas Sol y Guadalhorce, Ronda, Antequera y Axarquía. Un escenario físico en el que también se apunta la posibilidad de que puedan acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En la jornada de este viernes, Claudia, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, ha dejado hasta 61,3 litros por metro cuadrado en Majada de las Lomas y otros 61 litros en Ronda.