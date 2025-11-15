La borrasca Claudia deja casi 130 litros acumulados en Málaga, pero apenas causa daños

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Claudia ha dejado hasta 130 litros por metro cuadrado acumulados en algunas zonas de Málaga, especialmente en localidades como Alpandeire y Cortes de la Frontera. A pesar de la persistente lluvia y la alerta amarilla por precipitaciones, los daños han sido mínimos en la provincia comparado con otras zonas de Andalucía. Se han registrado avisos por desprendimientos en varias carreteras de la Axarquía y la Serranía de Ronda, aunque los equipos de conservación han resuelto rápidamente las incidencias. La alerta amarilla por lluvias se mantendrá activa en Málaga hasta las 04:00 de la madrugada del domingo, según la Aemet.

A diferencia de lo ocurrido en otros territorios de Andalucía, donde ha provocado decenas de intervenciones, el paso de la borrasca Claudia por Málaga está siendo ciertamente benévola.

Sigue dejando lluvia en buena parte de la provincia, pero con una intensidad insuficiente como para generar grandes dolores de cabeza a los ciudadanos.

Pese a la vigencia de la alerta amarilla por precipitaciones desde la jornada de este viernes y hasta entrada la madrugada de este domingo, los niveles acumulados hasta las 22:00 horas de este sábado no han sido especialmente relevantes.

Según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus estaciones, el municipio donde más agua se ha recogido es Alpandeire, con 83,8 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Le seguiría, siempre con la información de Aemet, Cortes de la Frontera, con 72,4 litros en 24 horas.

No obstante, si acudimos a los sensores de la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, en apenas 12 horas se han medido unos 64 litros por metro cuadrado en Majada de las Lomas, situada en Cortes de la Frontera.

Si se amplía el periodo de análisis, puede observarse cómo en este punto la lluvia caída ha sido de 78,5 litros en 24 horas y de 126,7 litros en 48 horas.

En el río Genal se han medido más de 52,6 litros por metro cuadrado en 12 horas. Valor que asciende a casi 69 litros en 24 horas y a 110 litros en 48 horas.

Imagen de uno de los desprendimientos ocurrido en una carretera de la Serranía de Ronda.

Pese a que no se han registrado incidencias de gravedad, sí se ha informado de avisos por desprendimientos en varias carreteras de la comarca de la Axarquía. En concreto en la MA-3107, MA-3105, MA-4106, MA-3201, entre otras.

Desde la Diputación provincial, han precisado que el equipo de conservación ha actuado con rapidez, resolviendo todas las incidencias y dejando las vías completamente limpias.

Asimismo, ha sido necesaria la actuación de los servicios de conservación en otras carreteras de la Serranía de Ronda, como la MA-8307, (Jimera), la MA 7304 (Igualeja), la MA-8300 (Casares), la MA-8301 (Jubrique), MA-8302 (Genalguacil) y MA-8401 ( Cortes de la Frontera).

De acuerdo con la previsión de la Aemet, la alerta amarilla se mantiene activa hasta las 04:00 horas de la madrugada de este domingo.