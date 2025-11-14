La borrasca Claudia activa avisos amarillos por precipitaciones en Málaga: “Puede llover con intensidad”

La borrasca Claudia ha llegado a Málaga. Ya tocó tierra en la tarde de este pasado jueves con algunas precipitaciones. Para este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo el aviso amarillo por fuertes precipitaciones.

Las previsiones de la Aemet, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, son que pueda “llover en cualquier zona de la provincia con intensidad” durante este viernes.

Por el momento, los avisos son amarillos, pero Riesco incide en que habrá que estar atento a si cambian de color durante la jornada. Eso sí, del mismo modo que puede llover en la Costa del Sol Occidental, lo puede hacer en la Axarquía.

Las alertas de la jornada se extienden por las comarcas de Ronda, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía. Se activó a las 00.00 horas y se mantendrá hasta las 23.59 horas.

Así, los expertos estiman que se pueda registrar una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas en todas las zonas mencionadas.

Por el momento, la comarca de Antequera no está en alerta por lluvias, pero sí que se esperan precipitaciones en la zona, puesto que su probabilidad es del 100%.

Estas lluvias se deben a la llegada de la borrasca Claudia a la provincia de Málaga. Se trata de una borrasca de alto impacto que dejará un episodio de fuertes lluvias hasta el próximo lunes en prácticamente toda Andalucía, sobre todo en la zona occidental.

En su portal web, en el caso de la capital, la Aemet da un 100% de probabilidad de que se registren chubascos en la capital desde la tarde del jueves, a partir de las seis, hasta finalizado el sábado.

Ya el domingo, la probabilidad de que se produzcan intervalos nubosos con lluvias débiles baja hasta el 85%. Pero no se marchará la lluvia hasta el lunes, cuando sigue habiendo probabilidad amplia de que se registren algunos chubascos.

"Muy probablemente llueva en toda la provincia desde el comienzo al final del episodio completo", según Riesco.