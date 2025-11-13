Más de 11 millones para ‘refrescar’ las aulas malagueñas: 86 municipios y 425.000 € por instituto bioclimatizado

La Junta de Andalucía está emprendiendo durante el presente curso la mejora de las condiciones térmicas de los centros educativos de la provincia de Málaga tras una inversión de 11,89 millones de euros.

Así, por un lado, lo hace mediante la ampliación del plan de bioclimatización en seis centros de severidad térmica 3, ubicados en Algatocín, Benamocarra, Campillos, Cortes de la Frontera, Humilladero y Pizarra, lo que supone una inversión total de 2,55 millones.

Por otro lado, con la aportación de 9,34 millones de euros correspondientes al plan 'Mejora tu centro', del que se benefician 546 centros educativos de 86 municipios malagueños, que pueden gestionar de manera directa los fondos recibidos.

Las localidades con un mayor número de inversiones en el marco de este programa son Málaga (168 centros), Marbella (38), Vélez-Málaga (29), Estepona (21), Mijas (20) y Fuengirola (19). El plan 'Mejora tu centro' es una iniciativa implantada el pasado curso destinada a dotar a los centros educativos de partidas económicas para la mejora de sus proyectos educativos.

En esta ocasión, los fondos tienen carácter finalista para inversiones en materia de confort térmico. Los centros disponen de autonomía para decidir el gasto, bien en toldos, pérgolas, calefacción, aire acondicionado, sustitución de ventanas o plantación de árboles, entre otros.

En el presente curso, la inversión en el plan 'Mejora tu centro' para toda la Comunidad crece en algo más de 11 millones, pasando de 43 a 54,1 millones, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que los colegios e institutos andaluces puedan acometer actuaciones para la mejora de la climatización de sus instalaciones.

En cuanto a la segunda fase del plan de Bioclimatización, que ha arrancado este curso, se extenderá a seis centros en municipios de severidad climática 3, en las comarcas de Antequera, Ronda y Guadalhorce, a saber: IES Camilo José Cela (Campillos), IES Valle del Genal (Algatocín), IES La Maroma (Benamocarra), CPR Valle del Guadiaro (Cortes de la Frontera), IES José Saramago (Humilladero) e IES Fuente Luna (Pizarra). En cada uno de ellos, la inversión de la Junta asciende a 425.000 euros.

La primera fase del plan de Bioclimatización, ya concluida, ha supuesto la instalación en 30 centros educativos de la provincia en zonas de severidad climática de nivel 4 de instalaciones de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los mismos con técnicas bioclimáticas, por un valor de más de 9,3 millones de euros.

Esta instalación va acompañada, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De esta forma se persigue cubrir tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

Tanto para afrontar la segunda fase del plan de Bioclimatización como el programa 'Mejora tu centro', la Junta está invirtiendo en toda Andalucía cerca de 85 millones de euros, tras los cuales cerca de 3.000 centros educativos mejorarán sus condiciones térmicas y ambientales por medio de técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables. A la ampliación del plan de Bioclimatización corresponden 30 millones de euros y al programa 'Mejora tu centro', más de 54 millones.

El delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, ha destacado "el compromiso" del Gobierno andaluz con la adecuación y mejora de los centros de la provincia, adaptándolos a las necesidades no solo de confort sino también de accesibilidad.

"La adecuación de nuestros colegios e institutos ha sido un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía. Lo es en materia de accesibilidad, a la que hemos destinado 13,7 millones desde 2019, y lo es también en materia de confort térmico, como lo demuestra la ejecución íntegra de la primera fase del Plan de Bioclimatización, y ahora esta apuesta por su continuidad y los fondos transferidos a los centros para la ejecución de sus proyectos en este terreno", ha resaltado Briones.

El pasado curso, un total de 166 institutos de la provincia recibieron fondos dentro del plan 'Mejora tu centro', por valor de 5,3 millones, para poder afrontar hasta dos proyectos de inversión con contratos menores. A esto se sumaron las cantidades en material inventariable para colegios e instrumentos musicales para conservatorios de Málaga, hasta rozar los siete millones de dotación extraordinaria.