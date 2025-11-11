La Diputación de Málaga alcanza un presupuesto récord de 516 millones con 96 para nuevas inversiones

Francisco Salado, en la presentación de los Presupuestos de la Diputación de Málaga para 2026. Diputación de Málaga

La Diputación provincial de Málaga pone negro sobre blanco sus compromisos económicos para 2026. Y lo hace con propuesta que puede ser calificada de histórica, al superar por vez primera los 500 millones de euros.

En concreto, según ha detallado este martes el presidente de la institución, el popular Francisco Salado, las cuentas para el próximo ejercicio ascienden a 516,21 millones, lo que supone un crecimiento del 12,29% respecto a 2025.

Este es el montante de toda la estructura vinculada a la institución. En el caso concreto de la Diputación, la cifra queda fijada en 382,26 millones, un 13,95% más.

Salado, que ha estado acompañado por el vicepresidente del Área de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo y por la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, ha aprovechado el acto de presentación de las cuentas para cargar contra el Gobierno central por llevar tres años sin aprobar los presupuestos generales (PGE).

"Llevamos desde 2023 con los presupuestos prorrogados, y eso complica cada año más la elaboración de nuestras cuentas, por eso hemos optado por hacer unas previsiones prudentes", ha dicho.

Este hecho ha generado una dificultad añadida a la hora de elaborar las cuentas provinciales. "Hemos tenido que ir a ciegas en cuestiones presupuestarias fundamentales, como la previsión de crecimiento económico y de la Participación en los Ingresos del Estado, fuente principal de ingresos de la Diputación", ha añadido.

De todos los capítulos que componen el documento, que tiene que ser sometido ahora al debate del Pleno, cabe destacar el de las inversiones, que crecen hasta los 96 millones de euros. Este valor se incrementa casi un 25%.

"Uno de cada cinco euros se destina a inversiones para seguir siendo el motor de la provincia y para dar respuesta a los problemas y necesidades de los malagueños", ha defendido Salado al referirse a agua, a la movilidad, al gasto social, a la lucha contra los incendios, a la promoción de los sectores productivos y al apoyo a los colectivos más vulnerables.

Los 516 millones referidos se reparten en 40,32 millones para el Patronato de Recaudación; 37,10 millones para el Consorcio de Bomberos; 32,15 millones para el Consorcio de Residuos (+15,5%); 18,52 millones para Turismo Costa del Sol (+5,7%), y 4,76 millones para el Consorcio de Aguas (+10,69%).

Apoyo a los ayuntamientos

Salado ha puesto en valor el esfuerzo que se realiza en apoyo de los ayuntamientos de la provincia. Y muestra de ello es que las transferencias se elevan un 4,75%, hasta alcanzar los 62,3 millones.

De esta suma, 39,8 millones van al Plan de Concertación para los municipios menores de 20.000 habitantes; 10,1 millones a la Oficina de Atención a los Alcaldes; 4,8 al Programa de Fomento del Empleo Agrario y otros 7,6 millones a transferencias de otros programas.

En el apartado de inversiones, el dirigente provincial ha hecho hincapié en el compromiso de la institución con el agua y la movilidad.

El primer campo de acción va a contar con casi 28 millones, que se emplearán en el plan de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo integral del agua, con 12,9 millones. Hay otros 8,3 millones para obras de abastecimiento y 2 millones para alcantarillado.

"El agua iba a ser una prioridad del mandato y no podemos confiarnos ni relajarnos por las últimas lluvias. El fantasma de la sequía siempre nos acecha y esta provincia necesita obras de las que llevamos demasiados años, demasiadas décadas, hablando", ha remarcado.

En cuanto a la movilidad, en 2026 se reservan 18,3 millones, un 18% más, en actuaciones en las carreteras de la provincia, con un "ambicioso" plan de refuerzo de firmes, conservación, mantenimiento y seguridad vial. Asimismo, se incluyen los primeros 3 millones para la rehabilitación de iglesias en pueblos pequeños.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha subrayado la apuesta económica que se hace en materia social. En concreto, este gasto alcanza los 88,9 millones de euros.

Vuelve a crecer la partida de Ayuda a Domicilio, la más grande de todas, con 50,5 millones de euros para dar asistencia y atención a las personas dependientes de los municipios menores de 20.000 habitantes. Es un crecimiento del 6,3%.