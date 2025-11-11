Cerrado el carril derecho de la autovía de las Pedrizas, la A-45 de Málaga, por un incendio en la cuneta
Los operativos están actuando para apagar el fuego. Están habilitadas la A-7204 y la A-356 como vías alternativas al corte.
Más información: Dani, el opositor a policía de 18 años fallecido en la carretera de la muerte: "Era de Monda de toda la vida; un gran chaval"
Las claves
nuevo
Generado con IA
El carril derecho de la autovía de Las Pedrizas (A-45) en Málaga permanece cerrado debido a un incendio en la cuneta a la altura de Antequera, en Villanueva de Cauche.
Actualmente solo se permite la circulación por el carril izquierdo entre los kilómetros 118 y 121 de la vía.
Los operativos de emergencia están actuando en la zona para controlar la situación.
Las carreteras A-7204 y A-356 han sido habilitadas como rutas alternativas mientras persiste el corte en la A-45.
El carril derecho de la autovía de Las Pedrizas, la A-45 de Málaga, está cerrado. En estos momentos solo se puede circular por el carril izquierdo de la vía debido a un incendio declarado en la cuneta de la vía en Antequera, a la altura de Villanueva de Cauche.
Hasta ahora ha estado cortada entre los kilómetros 118 y 121. Así lo confirman desde el servicio 112 Andalucía. Desde este organismo precisan que los operativos están actuando en la zona.
Al tiempo, están habilitadas las A-7204 y A-356 como vías alternativas al corte de la A-45 por incendio a la altura de Antequera.