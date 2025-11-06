Coín, el punto más caliente de España en octubre: alcanza la temperatura más alta del mes al registrar 37,6 grados

Las claves nuevo Generado con IA Coín fue el municipio más caluroso de España en octubre al alcanzar 37,6 grados el día 4, la temperatura más alta registrada en el país ese mes. El episodio de terral elevó las temperaturas en la provincia de Málaga, superando los 35 grados en varios municipios. Manilva registró 35,3 grados el 23 de octubre, siendo el punto más caliente de España ese día, seguido por Vélez-Málaga con 34,8 grados. Otras zonas destacadas por altas temperaturas en Málaga incluyeron el Puerto de Málaga (32,5º), el aeropuerto (32,4º) y localidades como Cortes de la Frontera, Alpandeire y Gaucín, todas por encima de los 30 grados.

Cuando empezó el mes de octubre, el verano dejó claro que todavía no quería despedirse de la Costa del Sol. Por eso se alcanzaron temperaturas nada habituales para la época, llegando a registrar algunos días las máximas más altas de Andalucía y España.

Este aumento de las temperaturas ha hecho que el punto más caliente del país durante el pasado mes se encuentre en la provincia de Málaga. En concreto, el municipio es Coín y llegó a los 37,6 grados el pasado 4 de octubre, la temperatura más alta registrada en España ese mes.

Cabe recordar que octubre también ha estado protagonizado por un episodio de terral que hizo que los termómetros se dispararan a lo largo y ancho de toda la provincia, llegando a registrar temperaturas superiores a los 35 grados en algunos puntos. Dichas máximas se han posicionado como las más altas de la jornada en Andalucía y España.

Hablamos de municipios como Manilva que fue el municipio en el que más calor hizo el pasado 23 de octubre de toda España. En concreto, la máxima a la que se llegó ha sido de 35,3 grados a las 15.40 horas.

De cerca le siguió Vélez-Málaga. Allí a las 14.30 horas alcanzaron a los 34,8 grados, la segunda zona española donde más calor que hizo esa jornada.

La siguiente temperatura más alta en la provincia, que fue la cuarta máxima más elevada de la jornada en Andalucía y la octava de España, se dio en el Puerto de Málaga a las 16.50 horas. Se han llegado a los 32,5 grados.

Cerrando el top 10 de máximas del día estuvo Coín. En el municipio del Valle del Guadalhorce alcanzaron los 32,4 grados a las 17.10 horas.

Por encima de los 30 grados también se situó el Aeropuerto de Málaga, con 32,4 grados; el Centro Meteorológico de Málaga con 32,2 grados; en Cortes de la Frontera con 31 grados; en Alpandeire con 30,2; y en Gaucín con 30,1.