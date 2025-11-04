El 'malagueño' Tomás Olivo ya es el sexto más rico de España: su fortuna sube hasta 4.600 millones, según Forbes

Las claves nuevo Generado con IA Tomás Olivo, empresario con trayectoria en Málaga y propietario de General de Galerías Comerciales, es el sexto más rico de España según Forbes, con una fortuna de 4.600 millones de euros. La riqueza de Olivo aumentó en 1.900 millones de euros respecto al año anterior, subiendo del puesto 12 al 6 en el ranking de Forbes. General de Galerías Comerciales gestiona diez importantes centros comerciales en España y planea expandirse con nuevos macrocentros en ciudades como Málaga, Madrid y Valencia. En el puesto 41 del ranking Forbes aparece Manuel Domínguez de la Maza, propietario de Mayoral, con una fortuna de 1.300 millones de euros y una fuerte presencia internacional en el sector textil y financiero.

El empresario Tomás Olivo, nacido en la provincia de Murcia, aunque con una amplísima trayectoria en la provincia de Málaga, con Marbella como epicentro, aparece como el sexto hombre más rico de España, según la revista Forbes.

De acuerdo con esta publicación, Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales, dispone de una fortuna ascendente a 4.600 millones de euros. Una cifra que crece de manera notable en 1.900 millones respecto al listado del año pasado.

"El empresario de centros comerciales ha tenido un espectacular incremento patrimonial, pasando de estar el número 12 en Forbes a ser la sexta mayor fortuna española", pone en favor Forbes.

Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales, una empresa que cotiza en bolsa desde 2017.

Aunque la valoración de GGC se mantiene estable, gracias a la diversificación de inversiones de Olivo en el sector bancario, ha mejorado notablemente su posición.

Fundada en 1995, la empresa gestiona en la actualidad diez de los centros comerciales más importantes del país, manteniendo firme la apuesta por abrir nuevos desarrollos.

Ejemplo de ello son los movimientos que el empresario empieza a dar en Málaga capital, con la vista puesta en poder allanar el camino para la construcción de un macrocentro parecido a La Cañada.

Su cartera de inmuebles incluye desde La Cañada, en Marbella, a Valdebebas, en Madrid, complejo que está llamado a convertirse en el mayor de la capital. El imperio incluye también proyectos recientes de gran envergadura, como el macrocentro Infinity de Valencia y nuevas expansiones en Cartagena, Mataró y Tarragona.

En la posición 41 de este ranking encontramos a Manuel Domínguez de la Maza y familia. Se trata de la propiedad de Mayoral, a la que se asigna una fortuna de 1.300 millones de euros. Son 200 más que el año pasado.

Domínguez de la Maza encabeza el grupo textil y controla el holding Indumenta Pueri, que además participa en empresas cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi y Unicaja.

"Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su expansión internacional, con presencia en más de un centenar de países. Su estrategia diversificadora ha consolidado su perfil empresarial no solo en moda infantil, sino también en inversiones financieras", se destaca.