Alerta por fuertes lluvias y posibles tornados en Málaga: la AEMET prevé este miércoles hasta 25 litros en solo una hora

Un grupo de personas caminan protegidas de la lluvia en Málaga. EFE/ María Alonso

Tras varios días de calma total, las lluvias regresan a la provincia de Málaga y lo hacen con fuerza. Tanto como para que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado el nivel amarillo por fuertes precipitaciones.

En concreto, según la información recogida por el organismo estatal en su web, se prevé que el cielo descargue hasta 25 litros por metro cuadrado en solo una hora.

La alerta se hace extensible a la totalidad del mapa provincial, afectando de lleno a los vecinos de las comarcas de Ronda, Antequera, Axarquía y Sol y Guadalhorce.

Mapa con los avisos de la AEMET en Andalucía.

De acuerdo con los detalles, el aviso se extiende entre las 18:00 horas de mañana miércoles, 5 de noviembre, y las 23:59 horas.

El color amarillo por lluvias que ya se puede visualizar en el mapa de la AEMET va acompañado de otra alerta por tormentas en el mismo intervalo horario. La advertencia de Meteorología es máxima: "No se descarta la formación de tornados".