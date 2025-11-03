11.700 viviendas, 180 expositores y proyectos internacionales: todo listo para Simed 2025 en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Simed 2025 en Málaga se celebrará del 13 al 15 de noviembre con 180 expositores y 11.700 viviendas en venta y alquiler. El evento presentará siete nuevos proyectos residenciales en España, con participación de promotoras internacionales. Simed 2025 incluirá el III Foro de Colaboración Público-Privada y el III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida. Novedades como el foro Living en Evolución analizarán tendencias emergentes en modelos de vivienda e inversión internacional.

Málaga se prepara para, entre el 13 y el 15 de noviembre, celebrar la 21 edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, Simed.

La cita, convertida ya en referencia en el mercado inmobiliario del sur de Europa, reunirá en el Palacio de Ferias y Congresos, a 180 expositores (un 17% más) y un catálogo con 11.700 viviendas en venta y alquiler distribuidas en Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México y República Dominicana.

De acuerdo con los datos aportados este lunes en la presentación del evento, habrá igualmente oferta de suelo disponible para proyectos residenciales con capacidad para cerca de 7.000 viviendas en España y más de 22.000 en el extranjero, además de una tipología diversa que abarca obra nueva, vivienda de segunda mano y casas modulares portables, así como renta libre y vivienda protegida.

La edición de este año, además, servirá para la presentación en primicia de siete proyectos nacionales de promoción residencial.

Es el caso de Inmocala Real Estate, en Fuengirola; Villas de Loix, en Benidorm; MDL Carlton, en Estepona; Grupo Promar, en El Rompido, Mijas y Sevilla; Red Lion, en Benalmádena y Valencia; Savills, en Fuengirola y Torremolinos, y Culmia en Málaga.

Estos detalles han sido dados a conocer en rueda de prensa por la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de FYCMA, Alicia Izquierdo; la delegada territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, María Rosa Morales, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), Juan Manuel Rosillo.

El programa profesional de Simed 2025 volverá a acoger el III Foro de Colaboración Público-Privada, referente nacional en este ámbito, y el III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y Housing Europe como agente internacional.

Ambas citas pondrán el foco en las políticas europeas de vivienda, los modelos de gestión autonómicos y locales y las alianzas público-privadas como herramienta clave para ampliar el parque residencial a través de la participación de representantes del Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades públicas y promotores privados para analizar estrategias conjuntas e identificar soluciones escalables.

Además, el espacio City Hub de la zona expositiva mostrará proyectos transformadores impulsados por administraciones públicas y organismos urbanísticos que darán a conocer sus iniciativas de planificación urbana, vivienda y regeneración.

Estarán representados, por ejemplo, los ayuntamientos de Málaga y Bilbao; la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; SEPES-Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y la propia AVS.

Nuevos contenidos en living e inversión internacional

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del foro Living en Evolución, coorganizado con Iberian Property, y dedicado a analizar los modelos habitacionales emergentes como el flex living, coliving o build to rent, así como la evolución del comprador y las tendencias de inversión en el residencial premium y branded residences.

Este encuentro complementará al Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, que volverá a reunir a los CEO de las principales promotoras del país, como AQ Acentor, Culmia, Ginko Advisor, Lagoom Living, LandCo, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania, y en el que en esta ocasión intervendrá también Juan Verde, reconocido estratega internacional para el sector público y privado.

Con cerca de 11.000 metros cuadrados de exposición, Simed 2025 reunirá a toda la cadena de valor del sector, caso de promotoras, constructoras, entidades financieras, inversores, startups, consultoras y administraciones públicas.

La cita ofrecerá una amplia oferta de vivienda, suelo y proyectos de inversión, junto a espacios de asesoramiento para el visitante final, como la Jornada Abogacía y Simed Contigo (viernes por la tarde y sábado respectivamente), con orientación sobre fiscalidad, financiación y seguridad jurídica.