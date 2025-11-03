Hallan el cadáver de una persona flotando en la playa de la Mezquitilla, en Algarrobo (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA El cadáver de una persona ha sido hallado flotando en la playa de La Mezquitilla (Málaga) este mediodía, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La identidad de la persona fallecida aún no ha sido confirmada y se desconoce si se trata de una mujer, como apuntaba la llamada de alerta. Guardia Civil, sanitarios, Policía Local y Bomberos acudieron al lugar y mantienen abierta la investigación sobre el suceso. El hallazgo coincide con otro caso similar registrado en el muelle de Puerto Banús, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un varón joven, en un contexto que podría estar relacionado con el tráfico de drogas.

Trágico suceso en la playa de la Mezquitilla, que forma el frente litoral conocido como Algarrobo-Costa, en la provincia de Málaga. El cuerpo de una persona ha sido hallado sin vida este mediodía flotando en el mar. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de la persona fallecida.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido a las 13.40 horas una llamada de una persona que decía haber visto el cadáver de una persona flotando en el mar. Decía que creía que era una mujer, aunque desde la Guardia Civil no han confirmado este dato a Emergencias.

Al parecer, el cuerpo estaba flotando en el agua, junto a una zona rocosa próxima a la orilla, en la playa de la Mezquitilla. Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil, los sanitarios, la Policía Local y los Bomberos. La Guardia Civil a su vez ha activado al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), para el rescate de la persona.

Se trata del segundo hallazgo de un cadáver en área marítima este lunes. La Guardia Civil también está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre joven en el muelle de Puerto Banús este mediodía. Al parecer, el suceso podría estar enmarcado en el tráfico de drogas. Fuentes oficiales insisten en que "todas las hipótesis están abiertas".

Según han informado desde la Benemérita, están analizando el motivo por el que una embarcación semirrígida se ha acercado hasta el muelle, donde ha abandonado a una persona "moribunda".

En principio, se trata de un varón joven, aunque falta conocer los resultados de la autopsia para poder identificarlo. Todo ha ocurrido a plena luz del día y bajo la mirada de algunos viandantes que se encontraban en la zona.

Sobre la una de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía una llamada que alertaba de un incidente entre dos embarcaciones donde podría haber una persona herida. No aportaban más detalles al respecto. Al ser cuestionados al respecto, desde la Guardia Civil han explicado que no se descarta un posible accidente, aunque insisten en que se está investigando lo sucedido.