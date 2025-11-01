Los extremos de la okupación en la provincia de Málaga: se vende un dúplex ocupado en Marbella por más de 2 millones

En la provincia de Málaga, la okupación no entiende de clases ni de códigos postales. Según datos del portal Idealista, en su plataforma figuran 524 casas y pisos ocupados a la venta en toda la provincia.

Detrás de esa cifra conviven dos realidades opuestas: la del lujo y la de la precariedad. Porque, aunque socialmente se asocie la okupación a los barrios marginales, no siempre es así. Hoy, en la misma web, se anuncia la venta de un dúplex de 350 metros cuadrados con jacuzzi y horno de pizza en una urbanización de alto nivel por más de dos millones de euros, el inmueble ocupado más caro de la plataforma; frente a un chalet adosado de 21.100 euros en el pequeño municipio de Humilladero, el más barato.

Aunque tienen precios totalmente diferentes y nada tienen que ver sus localizaciones, ambos comparten una misma etiqueta que los relaciona: “vivienda ocupada ilegalmente”.

El inmueble más caro de la lista es un ático dúplex valorado en 2.195.000 euros, un espacio que roza más la categoría de villa que la de vivienda al uso. Con más de 150 metros de terrazas, cuenta con tres dormitorios en suite, una estancia adicional acristalada y una azotea concebida para el ocio, equipada con jacuzzi, barbacoa y horno de pizza.

La propiedad, de estilo clásico español y materiales nobles como mármol y ónix, dispone de dos plazas de garaje y amplios trasteros, y se integra en un complejo cerrado con jardines y piscina comunitaria. Pese a su exclusividad y a su precio, nadie puede visitarla porque en su interior, en estos momentos, viven okupas, con todo lo que ello conlleva.

El inversor inmobiliario Pascual Ariño relató en el pódcast de Mowlihawk su experiencia comprando viviendas ocupadas, una práctica que, según explicó, puede resultar rentable pese a sus riesgos y que cada vez siguen más personas en España. “Con okupas también he comprado”, admitió, señalando que suele adquirir inmuebles con descuentos de hasta la mitad de su valor y que evita la vía judicial por su lentitud: “Puedes estar cinco años esperando y mientras tanto pagas todos los gastos”.

En algunos casos, confesó, negocia directamente con los okupas, ofreciéndoles dinero para que se marchen. Aun así, reconoció que es una “situación frustrante”, ya que, aunque logra recuperar la vivienda, contribuye a perpetuar el problema: “Se van del mío, pero ocupan otro”.

Al dúplex de Nagüeles le siguen, en el top de las viviendas ocupadas más caras de Málaga, un chalet independiente en Benahavís de 1.383 metros cuadrados y cinco habitaciones, a la venta por 2.150.000 euros; un piso en la urbanización El Herrojo, también en Benahavís, con 175 metros cuadrados y tres habitaciones por 1.100.000 euros; o una casa en La Quinta, de 300 metros cuadrados y tres dormitorios, por 995.000 euros.

La otra cara: la okupación humilde

En el extremo contrario, el inmueble más barato registrado en la provincia se encuentra en Humilladero, un pequeño municipio del interior de Málaga.

Se trata de una vivienda adosada de 99 metros cuadrados valorada en 21.100 euros, vendida con “imposibilidad de visita interior”. La casa, situada en el barrio El Loro, se distribuye en dos plantas y un patio trasero de 27 metros, con tres dormitorios, salón, cocina y baño.

El anuncio advierte que el precio solo es válido si se compra en su estado actual y que no admite financiación hipotecaria, reflejando la cara más modesta de la okupación: la de viviendas humildes, sin acceso ni garantías, convertidas en oportunidad para inversores dispuestos a asumir el riesgo.

Le siguen, en este improvisado ranking de viviendas ocupadas más asequibles, un piso en la calle Francisco Carter, número 11, en Palma-Palmilla, de 52 metros cuadrados y tres habitaciones, por 33.000 euros, el más barato de la capital; y un chalet adosado en Cuevas Bajas, en la calle San Antón, de 94 metros cuadrados y el mismo precio, presentado también como “increíble oportunidad para inversores”.

Por un poco más, 34.000 euros, también ofrecen una vivienda de 70 metros cuadrados y tres habitaciones en el Barrio el Loro de Humilladero. En el anuncio se manifiesta que se encuentra dispuesta para reformar y no se puede visitar.

Además, apuntan que "el precio no incluye los impuestos ni los gastos notariales y de registro, que deberán ser asumidos por el comprador. Sin comisión de agencia". Y por dos mil más, un chalet adosado en la calle Eloy Téllez del Centro Histórico de Vélez-Málaga, de 65 metros cuadrados (38 útiles) y tres habitaciones, un baño completo, un luminoso salón-comedor y "una cocina funcional".

La vivienda 'okupada' de Vélez-Málaga. Idealista

El mapa de la okupación en Málaga

De Marbella a Humilladero, el mapa de Idealista muestra cómo la okupación se extiende por toda la provincia: aunque la mayoría se concentran en la Costa del Sol, una parte significativa se reparte entre municipios del interior.

En Málaga capital hay 175 viviendas ocupadas, mientras que en el resto de la provincia la mayor cifra se da en la Costa del Sol Occidental, especialmente en el área de Benalmádena-Costa (95 inmuebles). Le siguen la Axarquía (87), el área de Marbella (49) y Estepona (36). En el interior, el Valle del Guadalhorce suma 38 y la Serranía de Ronda, apenas 13, reflejando el contraste entre el litoral y la montaña.

Los datos de Idealista dibujan, sin lugar a dudas, dos realidades opuestas: la existencia de okupas del vestidor y el jacuzzi y los que pegan el empujón a la puerta de casas deterioradas, muchas de ellas sin reformar y sin luz ni garantías. Entre ambos extremos, 524 historias de desahucios, inversiones fallidas o simples abandonos que convierten la okupación en un fenómeno que cada vez se da más en Málaga.