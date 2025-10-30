Málaga se queda a la cola en inversión por habitante pese a los 740 millones que promete la Junta de Andalucía

La bolsa de inversiones programadas por la Junta de Andalucía para el año 2026 en Málaga se expande. Los 740,1 millones de euros recogidos en las cuentas provincializadas así lo confirman, disparándose sobre los 514 millones consignados para el presente ejercicio.

Sin embargo, este crecimiento no esconde el hecho de que Málaga aparece como la penúltima provincia en inversión por habitante de toda la región.

En concreto, el Presupuesto de 2026 recoge una media de 411,2 euros por cada malagueño, dato que contrasta de manera clara con los 680 euros de Córdoba, los 594 euros de Huelva y los más de 593 euros de Jaén.

Por delante también se encuentran Granada, con 584,1 euros; Almería, con 553,1 euros por vecino y Sevilla, con 503,4 euros. Sólo está por detrás Cádiz, con 392,3 euros.

El análisis de las cuentas permite constatar el protagonismo que adquieren dos de los grandes proyectos de la capital de la Costa del Sol: el Nuevo Hospital, el Metro y el IMEC. Aunque no se menciona como inversión, el documento habla de una reserva de 117 millones de euros.

El impulso definitivo de las obras del , llamado a ser el edificio público más grande de Andalucía, recibe 30 millones de euros. Una suma con la que poner en marcha la maquinaria.

Es la primera ocasión en la que esta infraestructura aparece con nombres y apellidos. Un movimiento razonable si se tiene en cuenta que la Consejería de Salud está a punto de formalizar la adjudicación de las obras a la alianza integrada por OHLA, Sando y Vialterra.

La oferta de este consorcio empresarial es la mejor de todas las que han concurrido a este ambicioso concurso. La propuesta rebaja el coste de ejecución material a unos 449 millones de euros.

El suburbano malagueño, como viene ocurriendo desde el inicio de los trabajos a mediados de 2006, vuelve a ser con diferencia el proyecto que más dinero recibe. En este caso, en el apartado de inversión, se asignan casi 52 millones.

Con esta suma se pretende completar la construcción del primero de los tres subtramos en los que se ha dividido el ramal, Guadalmedina-Hilera; avanzar en el desarrollo del segundo, Hilera-Eugenio Gross, y arrancar el tercero, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Imagen del cauce del río Guadalmedina de su Málaga.

98,2 millones a la explotación del Metro

Siendo elevado este montante, es sensiblemente inferior a los 98,2 millones que emplea la Administración regional para costear la explotación comercial de las líneas 1 y 2.

Hay otros nombres propios en las cuentas andaluzas. Es el caso del río Guadalmedina y la histórica apuesta de Málaga capital por conquistar el cauce, generando espacios de conexión ciudadana entre las márgenes y un gran eje verde.

La Junta da un paso adelante y reserva 1 millón para colaborar con el Consistorio en este asunto. Una partida con la que poder sentar las bases de la ambiciosa actuación que quiere impulsar el alcalde, Francisco de la Torre, y que, en total, puede alcanzar los 300 millones de euros.

Un carácter igualmente simbólico tiene la inclusión de 600.000 euros para apoyar al municipio en el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias, intervención que ha adquirido condición de sustancial en los últimos meses tras los problemas de congestión vividos durante la Comic Con.

La cuantía es la misma que se recogen para activar el proyecto de la Nueva Rosaleda tras el fiasco del Mundial 2030. Hay que recordar que el Ayuntamiento contempla contratar un estudio de análisis de alternativas para determinar cuál de los posibles emplazamientos es el más adecuado para construir otro estadio.

El Gobierno de Juanma Moreno mantiene su compromiso con el Auditorio de la Música, al que vuelve a destinar 5 millones de euros. Es justo la mitad de lo que había asignado en 2025 y que no se ha ejecutado dado el bloqueo que pesa sobre este equipamiento.

La firmeza del Ayuntamiento, de la Junta y de la Diputación en ir adelante con este proyecto cultural contrasta con la negativa del Ministerio de Cultura a participar en la financiación.

Otra de las grandes partidas, de 10,1 millones, debe permitir continuar con las obras de construcción del gran edificio administrativo que ya se ejecuta en la Avenida Ortega y Gasset.

La inversión total rozará los 23 millones de euros. El complejo dará cabida a más de 400 empleados públicos de tres delegaciones. Su construcción permitirá un ahorro de 1,7 millones de euros anuales al eliminar prácticamente la inversión en alquiler de edificios en la provincia.

En materia de aguas, lo más relevante es la apuesta autonómica por la redacción del proyecto para la presa de Cerro Blanco, en el Guadalhorce, a lo largo de 2026.

En la memoria también se habla de la Edar Norte, que se encuentra judicializada y que puede quedar condicionada, y de la ETAP Pilones, una obra que “se conveniará y contratará durante el año 2026”.