Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca en plantaciones exterior e 'indoor'

La Guardia Civil ha desarrollado la denominada operación 'Dealbis', gracias a la cual se ha detenido a seis personas, dos de ellas ya en prisión, y se han desarticulado dos plantaciones de marihuana en una finca ubicada en la localidad de Cártama (Málaga), en la comarca del Valle del Guadalhorce.

Según el relato de la Benemérita difundido en un comunicado, la operación se inició tras los indicios que apuntaban que en esa finca se pudiera estar cometiendo algún tipo de actividad ilícita, lo que llevó a los investigadores a centrarse en conocer las personas que frecuentaban el lugar y el tipo de actividad que se desarrollaba en su interior.

Pocas semanas más tarde, los agentes tenían identificadas a las seis personas que entraban y salían de manera frecuente de la finca, todas ellas con antecedentes por delitos contra la salud pública. Además, las pruebas obtenidas apuntaban que se estaría desarrollando una actividad relacionada con el tráfico de drogas, especialmente con marihuana.

Con estos indicios, los agentes solicitaron autorización judicial para efectuar una entrada y registro en la finca señalada. La operación permitió descubrir dos plantaciones de marihuana, una al aire libre y otra interior.

En la zona outdoor, la plantación estaba camuflada entre árboles y vegetación autóctona de gran tamaño. Allí crecían 120 plantas en plena floración, algunas de hasta tres metros de altura. Por su parte, la instalación indoor contaba con 415 ejemplares en fase de crecimiento, perfectamente acondicionados para su cultivo.

Durante el registro, los agentes hallaron una escopeta de cañones recortados municionada, una pistola detonadora manipulada para disparar munición real y un machete de grandes dimensiones.

En total, la operación se ha saldado con la incautación de 535 plantas de marihuana, 23 kilogramos de cogollos envasados al vacío y listos para su distribución, además de 1,6 kilogramos de hachís y numeroso material empleado para el montaje del laboratorio.

Los investigadores también comprobaron que la finca contaba con un enganche ilegal de fluido eléctrico, con el que se abastecía de energía a todas las estancias de la parcela.

La intervención, desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Cártama, se cerró con la detención de seis personas. Tras ser puestos a disposición judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga decretó el ingreso en prisión para dos de los arrestados.