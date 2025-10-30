"500.000 andaluces no podrán acceder a una vivienda; lo peor está por llegar": la dura advertencia de los promotores

Ignacio Peinado posa en la sede de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Álvaro Cabrera

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de FADECO Promotores, Ignacio Peinado, alerta sobre un déficit de 200.000 viviendas en Andalucía para 2025, afectando a 500.000 personas. Se estima que el déficit aumentará a 500.000 viviendas para 2030, exacerbando la crisis de acceso a la vivienda en la región. Peinado critica la burocracia como un obstáculo para el desarrollo urbanístico y llama a un "alto el fuego" político para aumentar la oferta de vivienda asequible. El sector promotor propone simplificar la vivienda protegida y declarar de emergencia ciertos desarrollos residenciales para solucionar la escasez.

El presidente de la Asociación de Promotores de Málaga (ACP) y de FADECO Promotores, Ignacio Peinado, lanzó una seria advertencia sobre el futuro del mercado residencial andaluz.

Según sus cálculos del sector, la región cerrará 2025 con un déficit de 200.000 viviendas, lo que dejará a medio millón de andaluces fuera del acceso a un hogar. "No podrán acceder a una vivienda ni cara ni barata, ni en compra ni alquiler, ni protegida ni libre… No existe, no hay y quienes lo puedan hacer lo hacen con un esfuerzo insostenible", sentenciaba.

Y alertaba: "Lo peor está por llegar". Porque las estimaciones apuntan a que en 2030 el déficit será de unas 500.000 viviendas.

Peinado aprovechó su intervención este miércoles en la Comisión de la Ley de Vivienda en el Parlamento Andaluz para recordar que este "drama" se viene gestando desde hace una década en España, tiempo en el que nadie se ha ocupado de generar materia prima ni mano de obra cualificada.

A su juicio, parte de este desfase es consecuencia de los tiempos necesarios para desarrollar un sector, que alcanza la década. Un tiempo "perdido" que trae consigo "más escasez y más coste, combinación perfecta para los precios desorbitados".

"La burocracia es la mayor especulación inmobiliaria; es la escasez de vivienda donde ganan los especuladores. Negarse a construir vivienda es ponerse de lado de la especulación y del abuso"

"La burocracia es la mayor especulación inmobiliaria; es la escasez de vivienda donde ganan los especuladores", aseguró, lanzando un mensaje claro: "Negarse a construir vivienda es ponerse de lado de la especulación y del abuso".

En este escenario, en el que el presidente de FADECO lamentó que la burocracia haya "matado el urbanismo" y "condenado el acceso a la vivienda”, hizo un llamamiento a los grupos políticos, a los que exigió un "alto el fuego en materia de vivienda, una tregua que permita aumentar la oferta de vivienda asequible".

"Un alto el fuego para que quienes hacen gobierno y también oposición no comprometan el futuro de cientos de miles de andaluces", subrayó, invitando a las formaciones a que "jueguen en el mismo equipo", sumándose a los promotores, a los obreros y a los funcionarios para que llegue a Andalucía "la revolución de la vivienda".

Para poner en valor el peso del sector residencial, recordó que cada vivienda genera tres empleos directos y más del 25% de su precio revierte en impuestos y tasas públicas.

"Si se pusieran en carga las viviendas que faltan, las administraciones podrían recaudar más de 6.000 millones de euros, e incluso 12.000 millones sumando la parte estatal. ¿Cuántos colegios u hospitales podrían financiarse con esa recaudación perdida?", se preguntó.

Entre las medidas que propone el sector destaca simplificar la vivienda protegida (VPO), eliminando trabas como el registro de demandantes, y ampliar el número de VPO en los desarrollos ya iniciados, sin restar viviendas libres ni reiniciar trámites urbanísticos.

También defendió declarar de emergencia e interés público aquellas actuaciones residenciales de gran volumen que sirvan a varios municipios. "Sería tratarlas como obras de emergencia, como se hace tras una DANA o en plena sequía", explicó.