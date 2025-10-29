Un malagueño gana dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto: es de Miraflores de los Ángeles

Las claves nuevo Generado con IA Un residente de Málaga ha ganado casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto del miércoles. El boleto ganador fue validado en el Despacho Receptor número 51.245, ubicado en la avenida de Miraflores de los Ángeles, Málaga. Dos boletos de Segunda Categoría, con cinco aciertos más complementario, fueron validados en Lorca (Murcia) y Navalcarnero (Madrid), cada uno recibiendo 83.651,80 euros.

Un malagueño o malagueña no va a poder dormir esta noche porque le acaba de cambiar una buena parte de su vida.

Ha ganado casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles con la combinación 7, 8, 17, 23, 28 y 38. El número complementario es el 32 y el reintegro el 8.

El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, situado en la avenida de Miraflores de los Ángeles, 1, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 83.651,80 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.