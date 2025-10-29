Caen en Alhaurín de la Torre dos ladrones que se hacían pasar por falsos turistas por una oleada de robos en chalets

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil desmantela una banda itinerante especializada en robos en chalets de lujo en Alhaurín de la Torre. Dos ladrones detenidos tras cometer diecisiete asaltos en viviendas de alto nivel, haciéndose pasar por turistas. Los sospechosos utilizaban vehículos de alquiler y herramientas sofisticadas para perpetrar los robos y enviar el botín a su país. La operación policial culminó con la detención de los delincuentes in fraganti antes de cometer un nuevo robo.

La Guardia Civil ha desmantelado en Alhaurín de la Torre una activa banda itinerante especializada en robos con fuerza en viviendas de alto nivel. En el marco de la operación “Bars”, los agentes han detenido a dos individuos como presuntos autores de diecisiete asaltos en chalets de la localidad malagueña.

Los sospechosos habían llegado a España el pasado mes de marzo con un visado de turista de tres meses, periodo que aprovecharon para planificar y ejecutar los robos.

Su método era meticuloso: exploraban previamente las zonas residenciales, seleccionaban las casas y se desplazaban en vehículos de alquiler para no levantar sospechas. Una vez elegido el objetivo, escalaban los muros perimetrales y cortaban las rejas con una cizalla hidráulica antes de acceder al interior y hacerse con dinero y objetos de valor.

El botín en metálico era enviado a su país de origen mediante empresas de transferencia de dinero, dificultando el rastro de los fondos.

La operación culminó cuando los agentes los interceptaron in fraganti, minutos antes de perpetrar un nuevo robo en un chalet del municipio. En el registro se les intervino el vehículo y las herramientas empleadas en los asaltos. Su intención era abandonar el país al expirar el visado, pero la rápida actuación de la Guardia Civil frustró sus planes.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.