La alarmante realidad de Málaga: necesita 8.000 casas al año para cubrir la demanda; es el doble de lo que genera

Las claves nuevo Generado con IA Málaga necesita construir 8.000 viviendas al año hasta 2035 para satisfacer la demanda, pero solo logra generar la mitad de esa cantidad. La ciudad experimenta un aumento del 15% en el precio medio del metro cuadrado, con un valor actual de 4.846 euros. Las zonas como Carretera de Cádiz lideran el ranking de precios, alcanzando 6.669 euros por metro cuadrado. Savills destaca la oportunidad de expansión residencial en áreas metropolitanas y el crecimiento de formatos como el "flex living" y "built to rent".

El gigantesco problema de vivienda que padece Málaga capital se verá agravado de manera severa en la próxima década.

Así lo apuntan desde la consultora internacional Savills, que en su último informe anual, Visión Málaga 2025, pone de relieve el incremento exponencial en el desfase existente entre la demanda potencial y la oferta residencial.

De acuerdo con los datos aportados por el director de Savills en Andalucía, José Félix Pérez-Peña, los estudios indican que hasta el año 2035, la ciudad debería construir del orden de 80.000 casas.

Es decir, una media de 8.000 anuales. La realidad es bien distinta. El sector apenas es capaz de incorporar 4.000 unidades residenciales anuales a nivel metropolitano, lo que supone la mitad.

De hecho, con las operaciones actualmente en marcha, según Savills, en la próxima década están previstas 16.400 viviendas, de las que 9.000 son protegidas.

Dentro de esta bolsa hay que incluir las 5.570 de Distrito Zeta, Cortijo Merino y Térmica, previstas para 2027; las 1.054 de Universidad, Atabal y Morales (2028); las 5.342 de El Tinto, Lagar de Oliveros, Rojas Santa Tecla y Repsol (2029); las 1.261 de Nereo y Casablanca, en Pizarra, con 2030. También se prevén 3.200 unidades en San Rafael y Santa Rosalía para 2035.

Cifras, en cualquier caso, claramente "insuficientes" para atender la llegada de inversores privados, compradores de segunda residencia, estudiantes y nómadas digitales.

Es una de las principales conclusiones del trabajo dado a conocer este miércoles, en lo que viene a ser una especie de termómetro presente y futuro del inmobiliario en la capital de la Costa del Sol y el resto de la provincia.

En este escenario, Málaga vive un incremento de precios del residencial libre extraordinario. En concreto, la subida media en estos años es del 15%, hasta situar el valor medio del metro cuadrado en los 4.846 euros.

Aplicando este valor, una vivienda de 114 metros cuadrados alcanza actualmente los 613.181 euros. No obstante, cerca del 90% de las unidades residenciales que se venden está por debajo de los 400.000 euros, incluyendo nueva y segunda mano.

Por zonas, Carretera de Cádiz lidera el ranking de precios, con una media de 6.669 euros el metro. Le siguen Málaga Este, con 6.461 euros, y Centro, con 5.888 euros. El contraste lo ponen las zonas más asequibles, donde se superan los 2.500 euros el metro.

No bajarán los precios

Lejos de una bajada de los valores, Pérez-Peña es claro: "No se prevé que la escalada de precios se frene a corto plazo". No obstante, sí estima que habrá una consolidación.

En este contexto, Savills incide en la necesidad de que la ciudad mire hacia su área metropolitana. "No pasa nada por vivir en Pizarra o Cártama", ha afirmado, señalando dos posibles emplazamientos de crecimiento residencial.

A este factor se añade la necesidad de aprovechar el crecimiento que están teniendo otros formatos alojativos, como el flex living o el built to rent. En este sentido, la previsión de Savills apunta que en los próximos años puede aumentar la oferta con 5.000 nuevas unidades de living.

Sector comercial

De otro lado, Visión Málaga 2025 presta especial atención al sector retail, en el que se pone en valor el cartel de completo que presentan los locales de calles como Larios y Granada. Como consecuencia, se aprecia un incremento de las rentas medias del 39% en los ejes secundarios y de un 14% en el Centro.

En este contexto, Pérez Peña abunda en la necesidad de "extender" la mancha comercial del casco antiguo hacia la Plaza de la Merced y la calle Victoria aprovechando, entre otros hitos, la próxima apertura del hotel 5 estrellas de Meliá.

A este elemento añade la importancia de que la urbe apueste por atraer marcas de semilujo, buscando responder a los clientes de una oferta hotelera que tiene la necesidad de ganar en cantidad y calidad.

A modo de contraste, recuerda que en Sevilla hay 25 establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, frente a la decena que hay en la capital de la Costa del Sol.

Los datos de Savills concluyen que la ciudad ha superado las 7.000 habitaciones hoteleras. En 2025, la planta hotelera ha sumado 719 habitaciones en nueve establecimientos. Y en los próximos años se prevé añadir cerca de 700 más en cinco hoteles.