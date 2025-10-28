Tres personas perdieron la vida en 2024 en Málaga tras ser aplastados o quedar atrapados en accidentes laborales

La muerte del joven obrero Alfredo, natural de la localidad malagueña de Arenas, en un accidente laboral en Alcaucín, ha conmocionado a su pueblo, donde todos lo recuerdan como el niño de "la gran sonrisa". Murió con solo 25 años y sepultado mientras trabajaba en una zanja de tierra a tres metros de profundidad, en la obra de una vivienda.

Según Comisiones Obreras, 19 personas perdieron la vida en Andalucía en un accidente laboral en las mismas circunstancias que Alfredo, siendo aplastados en zanjas. En Málaga, concretamente, tres personas murieron víctimas de accidentes laborales en 2024 tras ser atrapados o aplastados, siempre según las mismas fuentes, consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga.

En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, Fernando Cubillo, ha manifestado a las empresas que "las medidas de seguridad que tienen que poner en marcha pueden salvar vidas, pueden proteger al trabajador". Así, ha lamentado la muerte de la víctima, de 25 años. Hasta el momento no han trascendido las condiciones laborales en las que el joven se encontraba trabajando en la obra.

"Nadie quiere que muera una persona, pero cuando una persona se mete en una zanja de 3 metros de profundidad con apenas 50 centímetros de ancho, estamos sepultando en vida a una persona. No es posible que esto siga ocurriendo en nuestra provincia, en Andalucía", han explicado desde Comisiones Obreras.

Las empresas tienen que valorar la vida y ser sensibles con la pena y el sufrimiento que estas situaciones producen. "La ley de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos, ponerr la planificación encima de la mesa, evitar que ocurran estos accidentes, evitar que una persona joven pierda la vida. En su inicio, en su juventud, no puede ocurrir que sean las personas las que pierdan la vida por falta de medidas de seguridad", han incidido.

Los hechos

Los bomberos trabajaron durante horas para recuperar el cuerpo del fallecido tras confirmar su muerte. La maniobra de rescate fue muy complicada debido a la zona donde quedó el cuerpo, de muy difícil acceso. A ello hay que sumar el riesgo de un nuevo desprendimiento.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.03 horas, el pasado 15 de octubre. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía una llamada alertando de un posible accidente laboral. El alertante apuntaba que un hombre estaba trabajando en la obra de una casa cuando le había caído una montaña de tierra encima. Hasta el lugar se han trasladado todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Guardia Civil y la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Así, también acudió al lugar un equipo de Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para evaluar si se trataba efectivamente de un accidente laboral o no y las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima mortal.

