La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Málaga este miércoles: se esperan 25 litros en una hora

El mapa de avisos de la Aemet de este miércoles en Málaga. Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar un aviso amarillo por fuertes precipitaciones en Málaga esta semana. En esta ocasión, la alerta está prevista para el miércoles en Ronda, la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y Málaga capital.

El aviso empezará a las 06.00 horas y se extenderá hasta las 18.00 horas del próximo miércoles 29 de octubre.

En todas las comarcas en aviso amarillo, la Aemet estima que puedan llegar a caer 25 litros por metro cuadrado en una hora. Además, en la Costa del Sol, el Guadalhorce y la capital, prevén 60 litros en 12 horas.

Previsiones próximos días

En cuanto a la probabilidad de lluvia en Málaga este miércoles, es del 100% en municipios como Málaga capital, Ronda, Coín, Pizarra, Antequera, Marbella y Rincón de la Victoria.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 21 y los 25 grados y las mínimas estarán entre los 15 y los 19 grados.

Lluvias de este lunes

Las zonas que más se han beneficiado de las precipitaciones de la jornada han sido Mijas, Ojén, Alhaurín el Grande y Teba, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

En concreto, en la Sierra de Mijas se han registrado este lunes 27,3 litros por metro cuadrado. Fahala, en Alhaurín el Grande, ha sido la siguiente estación en la que más agua ha caído esta jornada: 14,3 litros.

De cerca le sigue el río Guadalteba a su paso por Teba con 13,1 litros; Ojén con 12,8 litros; y Casarabonela con 10,1 litros.