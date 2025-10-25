La Aemet lo confirma: comenzará a llover a partir de este día en Málaga con una probabilidad mayor del 80%

Un paraguas debajo de la lluvia en una imagen de archivo.

Tras una semana en la que las temperaturas han sido más veraniegas que otoñales, toca sacar los paraguas porque ahora es el turno de las lluvias. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que estima un 80% de probabilidad en la provincia de Málaga desde este domingo.

Así, este domingo llegarán las lluvias en algunas zonas del interior como Antequera y Ronda, donde la probabilidad será del 100%.

Por otro lado, en municipios del Valle del Guadalhorce, como por ejemplo, Coín y Pizarra, el porcentaje de probabilidad de lluvia a finales de este fin de semana se situará entre el 80% y el 90%.

Una situación similar se podría dar en algunos municipios de la costa. Por ejemplo, en Rincón de la Victoria y Marbella, donde el domingo la probabilidad de precipitaciones será del 75%.

Cabe señalar que en algunas zonas, tanto el domingo como el resto de la semana, las precipitaciones serán escasas y poco significativas, que vendrán acompañadas de una bajada de las temperaturas.

Lluvias a partir del lunes

En el caso de Málaga capital, este domingo la probabilidad de lluvia es del 60%, pero a partir del lunes sube hasta el 80%. Ese porcentaje se mantendrá desde las 00.00 horas hasta las 12.00 horas para bajar al 70% el resto del día.

De cara a la semana que viene, el lunes, Ronda será uno de los municipios, donde puede que llueva más con una probabilidad de hasta el 95%. Mismas estimaciones hay para Coín y Pizarra.

Un 80% de probabilidad habrá en zonas como Antequera, Marbella, Rincón de la Victoria y la capital.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 22 y los 24 grados y las mínimas estarán entre los 14 y los 19 grados.