Salado pide a los malagueños que exijan las inversiones en transporte: "Hay que reclamar lo que nos corresponde"

Málaga está creciendo de forma constante y eso implica que hay riesgo claro de colapso en el transporte. De hecho, raro es el día que no hay grandes atascos tanto en la autovía oriental como en la occidental.

Pero el problema no está solo en la movilidad. También en la falta de vivienda, de infraestructuras hídricas para afrontar la sequía, en redes eléctricas para abastecer toda la demanda sin fallos...

Es necesario hacer más inversiones. Todas las administraciones lo saben, pero son muy costosas y hay un batiburrillo de competencias por lo que muchas veces se queda la casa sin barrer.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, es de los que suele hablar más claro a la hora de exigir esas inversiones.

Representantes institucionales en el Congreso de Infraestructuras de Transporte en Málaga.

Este jueves lo ha vuelto a hacer en la inauguración del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA) que está teniendo lugar en Málaga. Pero ha dado una vuelta de tuerca ya que ha pedido a la sociedad que también se implique en estas reivindicaciones.

"Hay que reclamar lo que nos corresponde, lo que esta provincia merece y necesita”, ha asegurado.

Salado ha subrayado que Málaga "es un caso de éxito, pero en pocos años nos convertiremos en la provincia más poblada de Andalucía, con todas las oportunidades que esa situación nos ofrece, pero esta realidad también presenta una serie de retos y desafíos en materias básicas como el transporte, la vivienda, la energía o las infraestructuras hídricas”.

Ha lamentado que España lleve tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha reclamado “de manera urgente” inversiones que mejoren la movilidad y den respuesta a las necesidades de una de las áreas metropolitanas más importantes de España.

Proyectos

Salado ha indicado que hay avanzar en la mejora y ampliación de la red de Cercanías, en el tren litoral que conecte toda la provincia de Málaga y alcance el Campo de Gibraltar, en la eliminación o al menos bonificación del peaje de la autopista de la Costa del Sol –como se ha hecho en otros territorios– y en la mejora de los accesos y enlaces de la autovía del Mediterráneo (A7), especialmente en puntos como San Pedro Alcántara (Marbella) o el tramo Málaga Este - Rincón de la Victoria - Vélez-Málaga.

Respecto a este asunto, ha recordado que hace poco se presentó un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación, cuyos resultados proponen la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la ronda Este.

En concreto, se propone actuar en siete enlaces, con un coste estimado de 14 millones de euros. “Este documento se envió al Ministerio de Transportes en mayo y no hemos obtenido ninguna respuesta”, ha dicho.

“Sabemos que todo no se puede hacer a la vez”, ha reconocido Salado, quien ha abogado por realizar “una planificación que no se puede demorar más y por ir acometiendo actuaciones que pueden aportar mejoras eficaces a corto y medio plazo, mientras llegan otras más estables”.