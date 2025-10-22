La violencia de género en Málaga no cesa en verano: 5.000 mujeres con protección y tres asesinadas en cuatro meses

La violencia de género en Málaga mantiene cifras preocupantes durante los meses de verano. Según los informes mensuales del Sistema VioGén del Ministerio del Interior, la provincia cerró septiembre con 5.176 casos activos, una cifra similar a la registrada en junio (5.152), julio (5.123) y agosto (5.190).

El número de mujeres bajo seguimiento policial apenas se ha movido en todo el trimestre, lo que confirma que la incidencia no se relaja ni en los meses estivales. Esta idea se refuerza si se observa el número de asesinadas: Pilar y Zunilda fueron murieron a manos de sus parejas sentimentales en junio y Eva, en octubre.

En total, Málaga acumula 44.768 casos registrados en Viogén desde la puesta en marcha del sistema y más de 39.000 víctimas en toda la serie histórica.

Uno de los datos más significativos de este verano ha sido el incremento de los casos con riesgo medio, que han pasado de 479 en junio a 520 en septiembre.

En paralelo, los casos de riesgo alto han descendido de 34 en junio a 27 en septiembre (en julio y agosto la cifra fue de 44), y los de riesgo extremo se mantienen prácticamente invariables, con un único caso activo entre julio y septiembre.

En junio hubo dos. Estas cifras reflejan que, aunque los casos de riesgo extremo no han aumentado, el número de mujeres que necesita un seguimiento más estrecho por parte de las fuerzas de seguridad continúa creciendo en mayor o menor medida.

La franja de edad entre los 31 y los 45 años concentra la mayoría de las víctimas en la provincia en septiembre, con más de 2.400 mujeres bajo seguimiento.

También se registran casos entre las menores de edad, que suman 55 casos activos, mientras que entre las mayores de 65 años el sistema contabiliza 129 casos activos. La franja entre 18 y 30 años acumula 1.226 víctimas, por detrás de la que va entre los 46 y los 54 años, con 1.320 en total.

Así, Málaga tiene registradas en el sistema VioGén a 2.603 mujeres con menores de edad a su cargo, prácticamente la mitad del total. 390 casos están en riesgo medio; 25, en nivel alto y uno en nivel extremo. Los casos de riesgo alto y extremo han disminuido desde junio, pero los de riesgo medio han aumentado, pasando de 372 a 390.

Asesinatos

El verano de 2025 se cierra así con un volumen notorio, pero sostenido, de casos de violencia de género en la provincia, sin señales de descenso.

A pesar de las actuaciones policiales y judiciales, el sistema sigue monitorizando más de cinco mil mujeres cada mes en Málaga, y el riesgo medio en los casos continúa en aumento, lo que confirma que la violencia machista no da tregua durante los meses de verano, cuando, de hecho, por las vacaciones, tienden a crecer los asesinatos machistas, según los expertos.

Desde junio a octubre un total de tres mujeres han perdido la vida en la provincia de Málaga. En junio de este año, fallecía asesinada Pilar, una mujer de 50 años, en una explanada de Marbella. El presunto autor, un búlgaro de 47 años, se dio a la fuga tras abandonar su cadáver, pero horas después se entregó en dependencias policiales.

También en junio, la asesinada fue Zunilda, una mujer de 43 años a la que hallaron muerta en un apartamento de lujo en la urbanización Higuerón West. Así, su marido fue hallado sin vida en una bañera con signos de autolesión.

En octubre, Eva, de 83 años era hallada en su casa de Marbella sin vida y con múltiples puñaladas que le habían sido propinadas por su marido, de 84. El hallazgo del cadáver se produjo sobre las once de la mañana del viernes, 3 de octubre, en un chalé de la urbanización Ciudad de los Periodistas, en Las Chapas.

Al parecer, ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogén. No constaban denuncias previas y en su entorno más cercano aseguran que nunca habían tenido problemas previos.

A ellas hay que sumar la muerte de Lina, en Benalmádena, quien falleció estrangulada, a manos del que había sido su marido durante años, un nigeriano llamado Augustine. Sus hijos presenciaron cómo el hombre incendió la vivienda con el cuerpo de su madre dentro.

Estas cuatro muertes dejan claro que la realidad siempre se impone a los números y que, aunque parece que la tendencia se estabiliza en el Sistema Viogén y que los casos de alto riesgo incluso descienden, aún queda mucho camino por recorrer para hacer frente a la violencia machista.