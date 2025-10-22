La Diputación de Málaga destina 4,2 millones a 42 municipios afectados por las danas de 2024 y 2025

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en el Pleno de este miércoles. Diputación de Málaga

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles la concesión de ayudas a 42 municipios de la provincia por un importe total de 4,2 millones de euros para financiar los daños ocasionados por las danas registradas entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Estos fondos corresponden al plan extraordinario de asistencia económica municipal, aprobado inicialmente en julio y al que se ha dado luz verde de manera definitiva tras analizar las 900 solicitudes planteadas por los ayuntamientos.

El presidente de la institución, Francisco Salado, ha explicado que las cantidades, que se transferirán de forma inmediata a cada municipio, son para atender los desperfectos ocasionados por las danas en infraestructuras y equipamientos municipales.

La Diputación aprobó inicialmente un fondo de 10 millones de euros para atender las solicitudes de los municipios, que debían presentar justificación documental de los gastos realizados a través de facturas.

Así, se van a financiar un total de 823 facturas presentadas los municipios por un total de 4.277.049,74 euros. Pero no se han podido atender otras 77 solicitudes de ayuntamientos al no disponer de facturas para justificar el gasto realizado.

Salado ha indicado que la cantidad que no se ha repartido se incorporó al cuarto plan de asistencia económica municipal, aprobado en el pleno de septiembre y dotado con 39 millones de euros.

Salado ha recalcado que la institución demuestra que es la "principal aliada de los ayuntamientos", ayudándoles a hacer frente a los gastos que han tenido que afrontar por los graves desperfectos que ocasionaron las fuertes lluvias.

Las principales actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y que se financiarán con estas ayudas son la limpieza y arreglo de caminos y carriles con hormigonado y asfaltado en algunos casos; reparación de daños en infraestructuras municipales, como redes para abastecimiento de agua potable, pozos, depósitos y redes de saneamiento; y arreglo de desperfectos en equipamientos, como piscinas, parques infantiles, pabellones deportivos y elementos de alumbrado público.

Igualmente, estas ayudas servirán a los ayuntamientos para hacer frente a la retirada de lodos, fangos y arena para desatoro de tuberías y limpieza viaria, así como los gastos por suministro de cubas de agua, arreglo de escolleras, limpieza de cauces y estabilización de taludes.

Un millón de euros para pymes y autónomos

Por otro lado, este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para la concesión de subvenciones de pymes y autónomos cuyos negocios se vieron afectados por las danas de 2024.

Se trata de una línea de ayudas, dotada con un millón de euros, para atender exclusivamente los gastos destinados a la reparación o reposición de daños en espacios afectados que se encuentren a pie de calle.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la reactivación de los negocios y ayudarles a paliar los gastos a los que tuvieron que hacer frente por los destrozos provocados por las fuertes lluvias.

La convocatoria establece que las cuantías máximas a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser superior a 20.000 euros, IVA excluido, por establecimiento abierto al público.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará mañana, a partir de las 9.00 horas, y finalizará cuando se agote el crédito presupuestario previsto en la convocatoria y, en todo caso, el 1 de noviembre.