Málaga, entre las provincias con más viviendas okupadas en venta: 1.254 inmuebles sin posesión

Las claves nuevo Generado con IA Málaga es una de las provincias españolas con más viviendas okupadas en venta, con un total de 1.254 inmuebles en esta situación. El 3,4% de las viviendas a la venta en Málaga capital están anunciadas como okupadas, según un estudio de Idealista. Girona lidera el ranking de ciudades con mayor porcentaje de viviendas okupadas en venta, con un 8,9% del total.

La venta de viviendas sin posesión sigue consolidándose en el mercado inmobiliario de España y ya suponen el 3% de las viviendas a la venta en nuestro país, según un estudio publicado por Idealista en base a los inmuebles que figuran en su base de datos en el tercer trimestre de 2025; donde además el portal apunta que un 3,4% de las viviendas a la venta en Málaga capital se anuncian como okupadas.

Este estudio muestra que en el tercer trimestre de 2025 hubo 23.010 viviendas anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de okupación, aunque la estadística "todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas", señalan en un comunicado desde el portal inmobiliario.

Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga, que se queda en el puesto número 11 en este top.

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma suponen el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%. Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza el 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta. En el caso de Málaga, 304 viviendas. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo. Sevilla (558) se sitúa en tercera posición, seguida por Murcia (427 viviendas) y Málaga, donde en la actualidad, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga, hay un total de 514 casas okupadas a la venta.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Alicante, donde hubo 155 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre de 2025, Bilbao con 31 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 27 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con 2 viviendas sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por Guadalajara (3 viviendas), León (4) Ávila (4), Pamplona, Cuenca y Ceuta (5 en cada una de ellas).

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 6.587 viviendas. Le siguen Madrid (1.542 viviendas), Murcia (1.395 viviendas), Alicante (1.265 viviendas), Málaga (1.254 viviendas), Sevilla (1.222 viviendas), Girona (1.101 viviendas) y Tarragona (1.001 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con una solo vivienda, y tras ella se sitúan Palencia (15 viviendas), Teruel (16 viviendas) y Ávila (19 viviendas).