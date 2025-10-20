Denuncian la desaparición de Alba, una menor de 16 años en Algarrobo (Málaga)

Nueva alerta de desaparición en la provincia de Málaga. En esta ocasión especialmente vulnerable, ya que se trata de una menor de edad. Su nombre es Alba G. Z., tiene 16 años y fue vista por última vez el pasado miércoles 15 de octubre en la localidad axárquica de Algarrobo, de apenas 6.900 habitantes, según han informado desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de las redes sociales.

Al parecer, la menor se encontraba alojada en un centro de menores de la localidad. En la descripción que se acompaña a la imagen de la menor, difundida por el CNDES, se señala que Alba G. Z. es de constitución delgada, mide 1,6 metros, tiene los ojos marrones y el pelo largo castaño.

La Guardia Civil está investigando la desaparición. Si bien, fuentes consultadas apuntan a que todo parece tratarse de una fuga del centro voluntaria por parte de la menor.