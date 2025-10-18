El verano deja once muertes por ahogamiento en la provincia de Málaga: el perfil, mayor de 44 años y hombre

El verano se ha cerrado con once muertes por ahogamiento en la provincia de Málaga, según los datos registrados entre junio y septiembre de 2025. En total, desde el 1 de enero hasta el 31 de septiembre han fallecido 18 personas en espacios acuáticos de la provincia, según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

El reparto mensual refleja que junio fue el mes con más víctimas mortales, con cinco fallecidos, seguido de julio, con tres; agosto, con dos y septiembre, con una. Por tipo de entorno, ocho de los incidentes ocurrieron en playas, cinco en piscinas, dos en ríos y otros dos en otros espacios acuáticos que no se han determinado.

La cifra es bastante impactante si se pone sobre la mesa cuántas personas murieron ahogadas en 2024 según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la RFESS, que apunta que la cifra fue de 17, por lo que en nueve meses se ha superado la cifra de un año entero.

En siete de los casos de este 2025 no había socorrista activo en el momento del suceso, mientras que en ocho no procedía la vigilancia por tratarse de lugares como piscinas particulares. Solo en dos casos había socorristas presentes.

Además, es importante resaltar que tres niños han fallecido en una piscina en la provincia de Málaga en la temporada estival. El lunes 2 de junio en Mijas, un niño de 12 años murió ahogado en una piscina privada a la que había acudido a pasar la tarde con un amigo y el martes, 24 de junio, un menor de 4 años de edad falleció tras caer a una balsa de agua en una vivienda perteneciente a la urbanización La Alquería. Ambos se suman al triste fallecimiento de una menor holandesa de solo tres años el 4 de agosto en Alhaurín de la Torre, que conmocionó a toda la localidad.

Pese a ello, la mayoría de las personas fallecidas eran mayores de 44 años y hombres. Los datos muestran que los hombres se ahogan en mayor proporción que las mujeres, algo que ocurre a nivel mundial, debido a una mayor exposición a entornos de riesgo y a actividades acuáticas potencialmente peligrosas. En cambio, las mujeres registran mejores índices de supervivencia, sobre todo en la adolescencia y en la edad adulta temprana.14 víctimas eran hombres frente a tres mujeres.