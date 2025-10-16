Raji Sourani, abogado palestino en Málaga: “El alto al fuego de ‘Trumplandia’ no significa que haya paz. Es ingenuo pensarlo”

El alto el fuego en la guerra entre Israel y Palestina que se alcanzó hace unos días está haciendo que la población regrese a sus hogares para encontrarse con una ciudad destruida, sin recursos básicos, ni hospitales ni colegios y con miedo de que el alto el fuego no sea permanente. Así ha descrito Raji Sourani, abogado y director del Centro Palestino de Derechos Humanos, la situación actual en la Franja de Gaza este jueves en Málaga.

“El alto al fuego que viene de ‘Trumplandia’ no significa que haya paz. Sería muy ingenuo pensar que hay paz”, ha señalado el jurista, al tiempo que ha añadido que para que esa paz sea real “tiene que llegar el fin de la ocupación y acabar el bloqueo”.

En estos momentos, según Sourani, “Israel continúa controlando lo que entra en Gaza, incluidas las personas”. Además, ha asegurado que “actualmente Gaza es un lugar inhabitable” en el que no hay suministros básicos como agua y electricidad.

Por tanto, considera fundamental conseguir “un acceso libre al territorio para poder hacer llegar todos los medios posibles para comenzar la reconstrucción” de una ciudad en la que no hay colegios, ni universidad, ni hospitales y el 90% de las viviendas están destruidas.

Una de sus preocupaciones es la llegada del invierno, que está a la vuelta de la esquina, y la gran mayoría de la población está a la intemperie. “Ni siquiera hay suficientes tiendas de campaña para que se alojen estas personas”, ha añadido el abogado.

Este bloqueo, según ha explicado Sourani, lleva 19 años y necesitan “interrumpirlo” para poder reconstruir la ciudad. Además, ha señalado que “hace falta un horizonte político y una voluntad política para la autodeterminación del pueblo palestino. Esperamos equivocarnos, pero la actitud sigue siendo la de la limpieza étnica y no la del horizonte de que llegue alguna vez a la autodeterminación del pueblo palestino”.

Sin medicamentos, tiendas, viviendas, colegios y agua potable

Gaza solo tiene 365 kilómetros cuadrados para albergar a más de dos millones de personas. En la ciudad, sobre todo, quedan escombros y muchos de los palestinos que se están viendo en la calle acuden a centros de refugiados y los que encuentran un pedazo de su casa, según Sourani, se quedan allí en tiendas de campaña. En el campo de refugiados de Jabalia hay en estos momentos 170.000 personas rodeadas de escombros.

La comida les está llegando a través de organizaciones como UNICEF, pero “todo es muy inestable y muy precario” porque, por ejemplo, el agua no es potable porque está salada y tampoco hay hospitales ni medicamentos.

“En el territorio actualmente se considera que hay 30.000 personas que necesitan una evaluación inmediata para cuidados médicos. Unas 250.000 han sufrido heridas graves y se considera que necesitan cuidados médicos también y no los tienen”, ha explicado el abogado.

De igual forma, según el experto, el 65% de la población está en edad de escolarización o de estudios universitarios, tiene menos de 25 años y no tiene ningún acceso a educación, ya que no tienen dónde dar clases. Tampoco hay árboles, ni fábricas, ni tiendas.

“Este territorio ha sido objeto de la máquina destructora de Israel en unas condiciones inhumanas”, ha incidido, al tiempo que ha denunciado que estos últimos dos años han sido una “vergüenza internacional, en los que el genocidio se ha retransmitido en vivo”.

Asimismo, ha acusado a la Unión Europea de ser “cómplice” de Israel “al suministrarles armamentos y medios para que lleve a cabo esto”. También ha aplaudido el apoyo de países como España, Irlanda, Noruega, Bélgica, Luxemburgo o Eslovenia que, a su juicio, “han desempeñado un papel fundamental para recordar a Europa la importancia del derecho internacional humanitario”.