Caos en la A-7 entre Benajarafe y La Cala del Moral por un atasco kilométrico este jueves por la mañana

Los conductores que hayan comenzado la mañana cogiendo la A-7 a su paso por la costa de la Axarquía están sufriendo un gran atasco en el comienzo de este jueves. Según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico de la DGT en Málaga, se están registrando desde primera hora de la mañana retenciones y circulación irregular en la citada vía, sentido Málaga, entre los kilómetros 963 (Benajarafe) y 973,5 (La Cala del Moral).

Además, señalan que hay un obstáculo fijo en el kilómetro 966,117, a la altura de Chilches, que está complicando aún más la fluidez del tráfico. "Se recomienda precaución al volante, reducir la velocidad y, si es posible, optar por rutas alternativas", han indicado en sus perfiles de redes sociales.

Algunos conductores que se han visto sorprendidos por el atasco han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que para un trayecto que habitualmente hacen en apenas 25 minutos, hoy les ha tomado más de una hora y media, y se muestran indignados con la movilidad entre la Axarquía y la capital. "Hace falta un tercer carril y que llegue el tren litoral a la provincia de una vez por todas", han indicado.