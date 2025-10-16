La Aemet avisa de lluvias en Málaga a partir de esta hora: habrá varios municipios afectados con tormentas

Las precipitaciones vuelven este jueves a la provincia de Málaga de la mano de una vaguada en altura que puede dejar precipitaciones en algunos puntos del litoral y del interior de la provincia. Eso sí las lluvias van a ser más bien escasas y podrían ir acompañadas de tormentas.

La inestabilidad, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se mantendrá el viernes pero la probabilidad de precipitaciones caerá. De cara al fin de semana la probabilidad de lluvia vuelve a caer y las temperaturas máximas rondarán las registradas durante la semana: entre 23 y 24 grados.

El jueves algunos puntos de la provincia de Málaga amanecerán con los cielos cubiertos, posibles tormentas y una alta probabilidad de lluvia. Entre las localidades que presentan una mayor probabilidad de lluvia están Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Fuengirola en el litoral con un 100%.

Ya en el interior, por el Valle del Guadalhorce la probabilidad del 100% vuelve a estar presente. En municipios como Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y Álora se esperan lluvias con tormentas, ya que la Aemet estima que lo más probable es que llueva. En Málaga capital la probabilidad de lluvia es del 95%.

Ya para el viernes, la probabilidad de lluvia se mantiene en estos municipios, pero es menor. En el caso de la capital la probabilidad será del 65%. En cambio, en Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Fuengirola va a ser del 85%.

Por otro lado, en Cártama, Coín, Álora y Alhaurín el Grande la posibilidad de que llueva durante la primera mitad del día, es decir, entre las 00.00 horas y las 12.00 horas es del 85%.

Cierto es que pese a estas probabilidades, según los datos de la Aemet, no se prevén registrar precipitaciones abundantes durante el jueves y el viernes, aunque sí alguna que otra tormenta. Además, para el fin de semana tampoco se descartan chubascos aunque la probabilidad cae en algunas zonas.

En cuanto a las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología estima que los termómetros de la provincia durante estos dos días marcarán como mínimo unos 17 grados y como máximo 26.