Tragedia en Alcaucín (Málaga): un hombre pierde la vida sepultado en la obra de una vivienda

Trágico suceso en Alcaucín. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga está trabajando este miércoles para recuperar el cadáver de una persona que había quedado atrapada en una vivienda en obras junto al punto limpio de la localidad malagueña.

Según señalan las fuentes consultadas, se trata de un varón que ha quedado sepultado bajo la arena en una zanja. Los bomberos están trabajando sobre el terreno para recuperar el cuerpo del fallecido tras confirmar su muerte. La maniobra de rescate se antoja muy complicada debido a la zona donde se encuentra el cuerpo, de muy difícil acceso. A ello hay que sumar el riesgo de un nuevo desprendimiento.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.03 horas. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada alertando de un posible accidente laboral. El alertante apuntaba que el hombre estaba trabajando en la obra de una casa cuando le había caído una montaña de tierra encima. Hasta el lugar se han trasladado todos los operativos, desde los sanitarios hasta la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Así, también ha acudido un equipo de inspección de trabajo y del centro de prevención de riesgos laborales para evaluar si se trata efectivamente de un accidente laboral o no y las condiciones en las que se encontraba trabajando la víctima mortal, de la que no han trascendido datos.