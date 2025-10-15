Rescatados dos escaladores irlandeses en el entorno de El Chorro en Álora: se desorientaron al caer la noche

Dos personas tuvieron que ser rescatadas en la noche de este pasado martes cuando quedaron enriscadas en la zona conocida como Placas del Olimpo, en el entorno del Chorro, dentro del término municipal de Álora (Málaga).

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas, cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), con base en el municipio malagueño de Álora, fue alertado por el sistema Emergencias 112 de que dos personas estaban realizando escalada y se habían quedado atrapadas, sin posibilidad de descender.

Las dos personas, de 22 y 26 años, fueron quienes alertaron al 112 informando de que tenían imposible bajar, que no estaban heridas pero que, al hacerse de noche, se habían perdido. De inmediato, el 112 movilizó a la Guardia Civil y la Policía Local de Álora.

Así, los efectivos desplazados al lugar encontraron a las dos personas, de nacionalidad irlandesa, exhaustas. Tras ello, fueron aseguradas para descender de la pared. El rescate finalizó sobre las 00.30 horas, según ha informado la Guardia Civil.